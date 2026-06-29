NEET UG Result Date 2026: नीट यूजी रिजल्ट का neet.nta.nic.in पर इंतजार, जानें रिजल्ट के बाद आगे क्या?
NEET UG Result 2026 Date: एनटीए जल्द ही नीट यूजी 2026 के नतीजे घोषित कर सकता है। 21 जून को हुए री-नीट के बाद अब जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड आने की उम्मीद है।
Re-NEET 2026 Result Date: देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) जैसे कोर्सेज में दाखिला लेने का सपना देख रहे लाखों परीक्षार्थिी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (neet UG 2026) के रिजल्ट की घोषणा करने जा रही है। 21 जून 2026 को आयोजित की गई री-नीट (Re-NEET) परीक्षा के बाद अब एजेंसी नतीजों को अंतिम रूप देने में जुटी है। एनटीए ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड्स को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे जुलाई 2026 में घोषित किए जा सकते हैं।
आंसर-की की प्रक्रिया पूरी, अब रिजल्ट की बारी
एनटीए ने परीक्षा के बाद रिकॉर्ड तेजी दिखाते हुए 25 जून 2026 को ही प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी थी। इसके साथ ही छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था। अब उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। इसके तुरंत बाद फाइनल आंसर-की तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर ही रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक (AIR), श्रेणी-वार कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इस बार री-नीट परीक्षा में फिजिक्स का सेक्शन सबसे कठिन रहा, जबकि बायोलॉजी के सवाल काफी हद तक एनसीईआरटी (NCERT) पर आधारित थे।
ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे "NEET UG 2026 Result / Scorecard" के सीधे लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करें।
4. सबमिट बटन दबाते ही आपका ऑल इंडिया रैंक और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
रिजल्ट के बाद आगे की राह: एमबीबीएस काउंसलिंग
एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद, नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के द्वारा किया जाता है। एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट, सभी AIIMS, JIPMER और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं।
वहीं, राज्य स्तर पर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के जरिए होता है। राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें और सभी प्राइवेट/डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज और एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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