NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, फॉर्म भरते समय इन 4 बातों का रखें खास ख्याल

संक्षेप: NEET UG 2026: NEET UG 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म में छोटी सी गलती के कारण कई बार उनका साल बर्बाद हो जाता है।

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, NEET UG 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म में छोटी सी गलती के कारण कई बार उनका साल बर्बाद हो जाता है।

NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे फॉर्म भरने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें और सावधानीपूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

आवेदन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां अक्सर छात्र जल्दबाजी में कुछ ऐसी चूक कर देते हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:

गलत व्यक्तिगत जानकारी: नाम, माता-पिता का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल वही भरें जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है।

डॉक्यूमेंट का गलत साइज: फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान को निर्धारित पिक्सेल और साइज (KB) में ही अपलोड करें। धुंधली फोटो के कारण फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है।

ईमेल और मोबाइल नंबर: हमेशा अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दें, क्योंकि परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी और ओटीपी (OTP) उसी पर भेजी जाएगी।

कैटेगरी का चयन: अपनी जाति श्रेणी (जैसे OBC, SC, ST, EWS) का चुनाव बहुत ध्यान से करें, क्योंकि बाद में इसे बदलना मुश्किल हो सकता है और इसके लिए वैलिड प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी।

NEET UG 2026 परीक्षा का पैटर्न NEET UG एक पेन-एंड-पेपर आधारित परीक्षा है जिसमें कुल 200 प्रश्न होते हैं, जिनमें से उम्मीदवारों को 180 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।

विषय: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।

अंक: परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है।

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है।

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट: उम्मीदवार neet.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क: जनरल श्रेणी के लिए शुल्क 1700 रुपये, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए इसमें छूट दी गई है।

परीक्षा की तारीख: नोटिफिकेशन के अनुसार, NEET UG 2026 की परीक्षा मई 2026 के पहले रविवार को आयोजित होने की संभावना है।