NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, एक गलती और फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट, इन बातों का रखें ध्यान
NEET UG 2026 Registration: नीट यूजी 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट में गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है इसलिए आवेदन से पहले नियम जरूर पढ़ें।
NEET UG 2026 Registration: अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो नीट यूजी 2026 आपके लिए सबसे बड़ा पड़ाव है। आज से नीट यूजी 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी हजारों फॉर्म सिर्फ एक छोटी-सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं। खासतौर पर फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करते वक्त जरा-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लाइव: क्या कहा एनटीए ने
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने साफ किया है कि नीट यूजी 2026 के आवेदन में सभी दस्तावेज तय फॉर्मेट और साइज में ही अपलोड करने होंगे। एजेंसी ने आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर भी जरूरी सलाह जारी की है। जिन उम्मीदवारों का आधार अपडेट नहीं है या जिनके कैटेगरी सर्टिफिकेट नए सत्र के हिसाब से नहीं बने हैं, उन्हें तुरंत यह काम पूरा करने को कहा गया है।
फोटो और सिग्नेचर को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ी
नीट यूजी फॉर्म रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह फोटो और सिग्नेचर का गलत साइज या गलत तरीका होता है। एनटीए ने इस बार भी बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो सफेद बैकग्राउंड में होनी चाहिए, चेहरे का करीब अस्सी फीसदी हिस्सा दिखना चाहिए और दोनों कान साफ नजर आने चाहिए। पोस्टकार्ड साइज फोटो चार गुणा छह इंच की होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड भी सफेद ही होना जरूरी है। सिग्नेचर काले पेन से सफेद कागज पर किया हुआ होना चाहिए और ध्यान रखें कि नाम पूरे बड़े अक्षरों में न लिखा जाए। अंगूठे और उंगलियों के निशान साफ होने चाहिए, धुंधले या कटे हुए निशान मान्य नहीं होंगे।
सर्टिफिकेट अपलोड करते वक्त रखें खास ध्यान
नीट यूजी 2026 के फॉर्म में सभी सर्टिफिकेट मूल दस्तावेज़ से स्कैन करके ही अपलोड करने होंगे। दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र जन्मतिथि के सबूत के तौर पर जरूरी है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सत्र 2026-27 के लिए मान्य कैटेगरी सर्टिफिकेट ही देना होगा। दिव्यांग कोटे से आवेदन करने वालों के लिए पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जरूरी है। एनआरआई, ओसीआई और विदेशी उम्मीदवारों को नागरिकता से जुड़ा प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। स्थायी और वर्तमान पते के प्रमाण के लिए आधार, पासपोर्ट या वोटर पहचान पत्र में से कोई एक मान्य होगा।
NEET UG 2026 की जरूरी तारीखें
नीट यूजी 2026 की आधिकारिक सूचना 7 फरवरी 2026 को जारी की गई है। इसी दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है और 8 मार्च 2026 तक चलेगी। मार्च के दूसरे हफ्ते में करेक्शन विंडो खोली जाएगी, जिसमें उम्मीदवार कुछ सीमित जानकारियों में सुधार कर सकेंगे। प्रवेश पत्र अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की संभावना है, जबकि परीक्षा तीन मई 2026 को अस्थायी रूप से तय मानी जा रही है।
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन ऐसे करें
आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और नया रजिस्ट्रेशन करके आवेदन संख्या बनानी होगी। इसके बाद शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी और अधिकतम चार परीक्षा शहर चुनने का विकल्प मिलेगा।
दस्तावेज अपलोड करते समय फोटो, सिग्नेचर और पीडीएफ फाइल का साइज एक बार फिर जांच लेना जरूरी है। फीस जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें, क्योंकि काउंसलिंग के समय यही पेज सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है।
आवेदन से पहले ये बातें जरूर समझ लें
नीट यूजी 2026 का फॉर्म भरते वक्त जल्दबाजी न करें। एक-एक जानकारी ध्यान से भरें और अपलोड की गई फाइलें साफ दिख रही हैं या नहीं, यह जरूर चेक करें। एक छोटी सी गलती पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले हर स्टेप दोबारा देख लेना ही समझदारी है।
