NTA ने बढ़ाई NEET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, अब 11 मार्च तक करें आवेदन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सर्वर की दिक्कतों को देखते हुए NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 मार्च तक बढ़ा दी है, जिससे मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
सफेद कोट पहनने और गले में स्टेथोस्कोप डालने का सपना इस देश में लाखों युवा अपनी आंखों में सजाते हैं। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता एक बेहद कड़े इम्तिहान से होकर गुजरता है, जिसे हम नीट (NEET) कहते हैं। मेडिकल की दुनिया में कदम रखने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए पिछले कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। फॉर्म भरने की जल्दबाजी, वेबसाइट का न चलना और आखिरी तारीख के करीब आने का खौफ, इन सबने छात्रों की रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन अब, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जी हां, NTA ने NEET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
अगर आप या आपका कोई अपना इस साल नीट की परीक्षा में बैठने वाला है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। आइए, बिना किसी देरी के इस पूरी खबर को तफ्सील से समझते हैं।
अब 11 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म, पर समय का रखें खास ध्यान
पहले नीट रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने वाली थी, जिसकी वजह से छात्रों में भारी अफरातफरी मची हुई थी। लेकिन अब नई अधिसूचना के मुताबिक, NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 11 मार्च 2026 कर दी गई है। जो छात्र किसी वजह से अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए यह किसी जीवनदान से कम नहीं है।
हालांकि, इस बार NTA ने समय को लेकर सख्त हिदायत दी है। उम्मीदवार 11 मार्च की रात 9:00 बजे तक ही अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म की फीस जमा करने के लिए उन्हें उसी रात 11:50 बजे तक की मोहलत दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर ही पूरी की जा सकेगी। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इसके बाद तारीख को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए अब आखिरी मिनट का इंतजार करना समझदारी नहीं होगी।
आखिर क्यों बढ़ानी पड़ी तारीख? सोशल मीडिया पर फूटा था छात्रों का गुस्सा
इस तारीख को आगे बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह तकनीकी खामियां थी। दरअसल, जैसे-जैसे पुरानी आखिरी तारीख करीब आ रही थी, देशभर से लाखों छात्रों ने एक साथ वेबसाइट पर लॉग-इन करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि NTA का सर्वर क्रैश हो गया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर छात्रों की शिकायतों का अंबार लग गया। बच्चे लगातार स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि वेबसाइट खुल नहीं रही है, फॉर्म बीच में ही अटक जा रहा है या पेमेंट होने के बाद भी स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। छात्रों ने NTA को टैग करते हुए गुहार लगाई कि उनकी कोई गलती नहीं है और सर्वर डाउन होने की वजह से उनका एक साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। छात्रों की इसी भारी मांग और परेशानी को देखते हुए NTA ने फौरन एक्शन लिया और तारीख बढ़ाने का यह राहत भरा कदम उठाया।
रजिस्ट्रेशन फीस का पूरा गणित: किसे देने होंगे कितने पैसे?
नीट का फॉर्म तब तक पूरा नहीं माना जाता, जब तक आप उसकी तय फीस जमा नहीं कर देते। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो फीस का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ होना चाहिए:
- जनरल (General) कैटेगरी: 1,700 रुपये
- जनरल-ईडब्ल्यूएस (Gen-EWS) और ओबीसी-एनसीएल: 1,600 रुपये
- एससी (SC), एसटी (ST), और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवार: 1,000 रुपये
फीस का भुगतान ऑनलाइन तरीके से यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई (UPI) के जरिए किया जा सकता है।
फॉर्म भरने में न करें कोई चूक: ये है स्टेप-बाय-स्टेप सही तरीका
कई बार छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। अगर आप अब फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें ताकि कोई गड़बड़ी न हो:
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने ब्राउजर में आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in टाइप करें और होमपेज पर जाएं।
2. नया रजिस्ट्रेशन: वहां 'New Registration' लिंक पर क्लिक करें। अपना नाम, पता, कैटेगरी और संपर्क की सही जानकारी दर्ज करें।
3. पासवर्ड बनाएं: अपनी पसंद का एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और सबमिट कर दें। आपके मोबाइल और ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा।
4. फॉर्म पूरा करें: अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें और बाकी की सारी जानकारी (एकेडमिक डिटेल्स आदि) भरें।
5. लाइव फोटो और दस्तावेज: इस बार लाइव फोटो कैप्चर करने का नियम है, इसलिए सही रोशनी में बैठकर अपनी साफ तस्वीर क्लिक करें। इसके अलावा हस्ताक्षर और मांगे गए बाकी दस्तावेज सही साइज में अपलोड करें।
6. फीस भरें और प्रिंट लें: अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें। सफलता पूर्वक फीस कटने के बाद, 'Confirmation Page' स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे सेव करें और इसका एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए जरूर निकाल कर रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव