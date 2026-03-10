Hindustan Hindi News
NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 आवेदन की आखिरी तारीख कल, आवेदन के दौरान फोटो और सिग्नेचर में न करें ये गलतियां

Mar 10, 2026 09:49 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NTA NEET UG 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी (neet UG) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 11 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है।

NEET 2026 Registration: अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और अभी तक NEET UG 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, तो अब बिल्कुल भी समय बर्बाद न करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली इस सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 11 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026 है।

हर साल 20 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे में अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर डाउन होने की समस्या हो सकती है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म तुरंत भर लें।

महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में

आवेदन की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2026 (रात 9:00 बजे तक)

फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2026 (रात 11:50 बजे तक)

परीक्षा की तिथि: 3 मई 2026 (रविवार)

परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (कुल 3 घंटे 20 मिनट)

आवेदन शुल्क

विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:

सामान्य वर्ग (General): 1,700 रुपये

सामान्य-EWS और OBC-NCL: 1,600 रुपये

SC/ST/PwBD और थर्ड जेंडर: 1,000 रुपये

भारत के बाहर के उम्मीदवार: 9,500 रुपये

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'NEET UG 2026 Registration' के लिंक पर क्लिक करें।

3. 'New Registration' पर जाकर अपनी बेसिक जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) भरें।

4. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक 'एप्लीकेशन नंबर' मिलेगा, उससे लॉगिन करें।

5. आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक विवरण और अपनी पसंद के परीक्षा शहर चुनें।

6. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान) अपलोड करें।

7. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।

8. अंत में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।

फॉर्म भरते समय न करें ये गलतियां

अक्सर छात्र जल्दबाजी में कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:

फोटो और साइन: फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और उस पर छात्र का नाम व फोटो खिंचवाने की तारीख होनी चाहिए।

श्रेणी (कैटेगरी): अपनी जाति श्रेणी का चुनाव बहुत सावधानी से करें, क्योंकि बाद में इसे बदलना मुश्किल हो सकता है।

संपर्क डिटेल्स: अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही दें जो सक्रिय हो, क्योंकि NTA सभी सूचनाएं इसी पर भेजता है।

NEET के जरिए कहां मिलेगा दाखिला?

इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्र देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, और BHMS जैसे कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के लिए भी यह परीक्षा अनिवार्य है।

सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या neet.nta.nic.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

NEET Neet Ug
