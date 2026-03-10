NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 आवेदन की आखिरी तारीख कल, आवेदन के दौरान फोटो और सिग्नेचर में न करें ये गलतियां
NTA NEET UG 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी (neet UG) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 11 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है।
NEET 2026 Registration: अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और अभी तक NEET UG 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, तो अब बिल्कुल भी समय बर्बाद न करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली इस सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 11 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026 है।
हर साल 20 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे में अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर डाउन होने की समस्या हो सकती है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म तुरंत भर लें।
महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में
आवेदन की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2026 (रात 9:00 बजे तक)
फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2026 (रात 11:50 बजे तक)
परीक्षा की तिथि: 3 मई 2026 (रविवार)
परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (कुल 3 घंटे 20 मिनट)
आवेदन शुल्क
विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:
सामान्य वर्ग (General): 1,700 रुपये
सामान्य-EWS और OBC-NCL: 1,600 रुपये
SC/ST/PwBD और थर्ड जेंडर: 1,000 रुपये
भारत के बाहर के उम्मीदवार: 9,500 रुपये
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'NEET UG 2026 Registration' के लिंक पर क्लिक करें।
3. 'New Registration' पर जाकर अपनी बेसिक जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) भरें।
4. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक 'एप्लीकेशन नंबर' मिलेगा, उससे लॉगिन करें।
5. आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक विवरण और अपनी पसंद के परीक्षा शहर चुनें।
6. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान) अपलोड करें।
7. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
8. अंत में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
फॉर्म भरते समय न करें ये गलतियां
अक्सर छात्र जल्दबाजी में कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:
फोटो और साइन: फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और उस पर छात्र का नाम व फोटो खिंचवाने की तारीख होनी चाहिए।
श्रेणी (कैटेगरी): अपनी जाति श्रेणी का चुनाव बहुत सावधानी से करें, क्योंकि बाद में इसे बदलना मुश्किल हो सकता है।
संपर्क डिटेल्स: अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही दें जो सक्रिय हो, क्योंकि NTA सभी सूचनाएं इसी पर भेजता है।
NEET के जरिए कहां मिलेगा दाखिला?
इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्र देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, और BHMS जैसे कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के लिए भी यह परीक्षा अनिवार्य है।
सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या neet.nta.nic.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स