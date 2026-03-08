NEET UG 2026: नीट यूजी रजिस्ट्रेशन आज होगा बंद! आवेदन के दौरान फोटो और सिग्नेचर में न करें ये गलतियां
NTA NEET UG 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी (neet UG) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, यानी 8 मार्च 2026, को समाप्त हो रही है।
NTA NEET UG 2026 Registration: मेडिकल की दुनिया में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी (neet UG) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, यानी 8 मार्च 2026, को समाप्त हो रही है। अगर आपने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, तो आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET पर जाकर इसे तुरंत पूरा करें।
रजिस्ट्रेशन की विंडो आज रात बंद हो जाएगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वे अंतिम घंटों का इंतजार न करें क्योंकि वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में
आवेदन की अंतिम तिथि: 8 मार्च 2026 (रात 9:00 बजे तक)
फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 8 मार्च 2026 (रात 11:50 बजे तक)
करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 10 मार्च से 12 मार्च 2026 तक
परीक्षा की तिथि: 3 मई 2026 (रविवार)
परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (कुल 3 घंटे 20 मिनट)
आवेदन शुल्क
विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:
सामान्य वर्ग (General): 1,700 रुपये
सामान्य-EWS और OBC-NCL: 1,600 रुपये
SC/ST/PwBD और थर्ड जेंडर: 1,000 रुपये
भारत के बाहर के उम्मीदवार: 9,500 रुपये
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'NEET UG 2026 Registration' के लिंक पर क्लिक करें।
3. 'New Registration' पर जाकर अपनी बेसिक जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) भरें।
4. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक 'एप्लीकेशन नंबर' मिलेगा, उससे लॉगिन करें।
5. आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक विवरण और अपनी पसंद के परीक्षा शहर चुनें।
6. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान) अपलोड करें।
7. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
8. अंत में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
फॉर्म भरते समय न करें ये गलतियां
अक्सर छात्र जल्दबाजी में कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:
फोटो और साइन: फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और उस पर छात्र का नाम व फोटो खिंचवाने की तारीख होनी चाहिए।
श्रेणी (कैटेगरी): अपनी जाति श्रेणी का चुनाव बहुत सावधानी से करें, क्योंकि बाद में इसे बदलना मुश्किल हो सकता है।
संपर्क डिटेल्ं: अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही दें जो सक्रिय हो, क्योंकि NTA सभी सूचनाएं इसी पर भेजता है।
NEET के जरिए कहां मिलेगा दाखिला?
इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्र देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, और BHMS जैसे कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के लिए भी यह परीक्षा अनिवार्य है।
सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या neet.nta.nic.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
