Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

NEET UG 2026: नीट यूजी रजिस्ट्रेशन आज होगा बंद! आवेदन के दौरान फोटो और सिग्नेचर में न करें ये गलतियां

Mar 08, 2026 09:54 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NTA NEET UG 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी (neet UG) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, यानी 8 मार्च 2026, को समाप्त हो रही है।

NEET UG 2026: नीट यूजी रजिस्ट्रेशन आज होगा बंद! आवेदन के दौरान फोटो और सिग्नेचर में न करें ये गलतियां

NTA NEET UG 2026 Registration: मेडिकल की दुनिया में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी (neet UG) 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, यानी 8 मार्च 2026, को समाप्त हो रही है। अगर आपने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, तो आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET पर जाकर इसे तुरंत पूरा करें।

रजिस्ट्रेशन की विंडो आज रात बंद हो जाएगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वे अंतिम घंटों का इंतजार न करें क्योंकि वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में

आवेदन की अंतिम तिथि: 8 मार्च 2026 (रात 9:00 बजे तक)

फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 8 मार्च 2026 (रात 11:50 बजे तक)

करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 10 मार्च से 12 मार्च 2026 तक

परीक्षा की तिथि: 3 मई 2026 (रविवार)

परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (कुल 3 घंटे 20 मिनट)

आवेदन शुल्क

विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:

सामान्य वर्ग (General): 1,700 रुपये

सामान्य-EWS और OBC-NCL: 1,600 रुपये

SC/ST/PwBD और थर्ड जेंडर: 1,000 रुपये

भारत के बाहर के उम्मीदवार: 9,500 रुपये

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'NEET UG 2026 Registration' के लिंक पर क्लिक करें।

3. 'New Registration' पर जाकर अपनी बेसिक जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) भरें।

4. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक 'एप्लीकेशन नंबर' मिलेगा, उससे लॉगिन करें।

5. आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक विवरण और अपनी पसंद के परीक्षा शहर चुनें।

6. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान) अपलोड करें।

7. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।

8. अंत में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।

ये भी पढ़ें:'NEET पास की पर MBBS के लिए ईरान गई' डॉक्टरी करने ईरान क्यों जाते हैं भारतीय
ये भी पढ़ें:12th PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर
ये भी पढ़ें:बिना NEET भी चमकेगा करियर, 12वीं के बाद इन 5 कोर्सेज से बनें मेडिकल एक्सपर्ट

फॉर्म भरते समय न करें ये गलतियां

अक्सर छात्र जल्दबाजी में कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:

फोटो और साइन: फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और उस पर छात्र का नाम व फोटो खिंचवाने की तारीख होनी चाहिए।

श्रेणी (कैटेगरी): अपनी जाति श्रेणी का चुनाव बहुत सावधानी से करें, क्योंकि बाद में इसे बदलना मुश्किल हो सकता है।

संपर्क डिटेल्ं: अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही दें जो सक्रिय हो, क्योंकि NTA सभी सूचनाएं इसी पर भेजता है।

NEET के जरिए कहां मिलेगा दाखिला?

इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्र देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, और BHMS जैसे कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के लिए भी यह परीक्षा अनिवार्य है।

सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या neet.nta.nic.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Ug
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।