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NEET 2026 Fee Refund: नीट फीस रिफंड की आखिरी तारीख बढ़ी; अब तक सिर्फ 52% छात्रों ने दी बैंक डिटेल्स

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026 fee refund: नीट यूजी 2026 फीस रिफंड पाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। अब तक सिर्फ 52% छात्रों ने ही अपनी बैंक डिटेल्स दी हैं। जल्दी से अपने खाते की जानकारी अपडेट करें।

NEET 2026 Fee Refund: नीट फीस रिफंड की आखिरी तारीख बढ़ी; अब तक सिर्फ 52% छात्रों ने दी बैंक डिटेल्स

NTA NEET Fee Refund 2026: नीट यूजी (NEET UG) 2026 काउंसलिंग में शामिल होने वाले उन सभी मेडिकल छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है, जो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि (रिफंड) का इंतजार कर रहे हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी 2026 फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स जमा करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया है। छात्रों की अधूरी जानकारी के कारण काउंसलिंग कमेटी को यह फैसला लेना पड़ा है ताकि किसी भी योग्य छात्र का पैसा न फंसे।

लापरवाही पड़ी भारी: अब तक केवल 52% छात्रों ने दी बैंक डिटेल्स

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि रिफंड के दायरे में आने वाले लाखों उम्मीदवारों में से अब तक केवल 52% अभ्यर्थियों यानी 11,46,401 ने ही पोर्टल पर अपने बैंक खाते की सही जानकारी जमा की है। रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होती है और यदि छात्र अपनी सही बैंक डिटेल्स नहीं देंगे, तो काउंसलिंग कमेटी उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए अथॉरिटी ने समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है ताकि छात्र जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट कर सकें।

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बैंक डिटेल्स अपडेट करने की आसान प्रक्रिया

नीट यूजी के अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने पुराने क्रेडेंशियल (लॉगिन डिटेल्स) का उपयोग करके नीट-यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार को अपनी बैंक डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें मुख्य रूप से अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी (IFSC) कोड देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी अपने अकाउंट डिटेल्स की एक्युरेसी सुनिश्चित करने के लिए चाहें तो एक कैंसिल चेक भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, हालांकि यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। एनटीए (NTA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जब छात्र अपनी सारी जरूरी जानकारी सही ढंग से ऑनलाइन जमा कर देंगे, तो रिफंड की सुरक्षा राशि सीधे उनके दिए गए बैंक खाते में सुरक्षित रूप से भेज दी जाएगी।

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फीस रिफंड के लिए क्या क्या डिटेल्स भरनी हैं?

नीट यूजी 2026 फॉर्म शुल्क रिफंड के लिए आपको पोर्टल पर इन बैंक डिटेल्स भरने

होंगे-

अकाउंट होल्डर का नाम

आईएफएससी (IFSC) कोड

अकाउंट नंबर

बैंक का नाम

नीट फीस रिफंड की रकम

जनरल कैटेगरी: Rs 1700

OBC/EWS: Rs 1600

SC/ST/PwD: Rs 1000

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रिफंड पाने के लिए बैंक डिटेल्स अपडेट करने के आसान स्टेप्स

स्टेप 1: सबसे पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे "NEET UG 2026 Refund Scheme" या बैंक डिटेल्स अपडेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज कर लॉगिन करें।

स्टेप 4: लॉगिन करने के बाद, रिफंड के लिए ‘बैंक डिटेल्स’ के विकल्प को चुनें।

स्टेप 5: अपने बैंक का नाम, खाता संख्या (Account Number) और आईएफएससी (IFSC) कोड बिल्कुल सही-सही भरें।

स्टेप 6: जानकारी को दोबारा चेक करके सबमिट कर दें और भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट ले लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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