NEET UG Result Date 2026: नीट-यूजी आंसर-की पर मिली 10 हजार से अधिक आपत्तियां, कब आएगा रिजल्ट?
NEET UG Result 2026 Date: 21 जून 2026 को आयोजित हुई नीट-यूजी री-एग्जामिनेशन की कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है। प्रोविजनल आंसर-की पर मिली 10,000 से अधिक आपत्तियों की समीक्षा की जा रही है।
NEET UG 2026 Re-Test Result 2026 Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को देश-विदेश में आयोजित हुई नीट-यूजी री-एग्जामिनेशन (NEET-UG 2026 Re-exam) की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Sheets) का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। एनटीए के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीट री-एग्जाम के नतीजे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जा सकते हैं। एनटीए ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड्स को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे जुलाई 2026 में घोषित किए जा सकते हैं।
10,000 से अधिक आपत्तियों की हो रही है बारीकी से जांच
एनटीए ने हाल ही में परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी, जिस पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 थी। छात्रों की तरफ से नीट आंसर-की पर 10,000 से भी अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। एनटीए के विषय विशेषज्ञों की एक विशेष समिति हर एक आपत्ति की बेहद गहराई और बारीकी से जांच कर रही है ताकि फाइनल आंसर-की और रिजल्ट समय पर तैयार ।
ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
1.सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे "NEET UG 2026 Result / Scorecard" के सीधे लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करें।
4. सबमिट बटन दबाते ही आपका ऑल इंडिया रैंक और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
20 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिया एग्जाम
इस साल नीट-यूजी री-एग्जाम में देश और दुनिया भर से 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 10,000 से अधिक दिव्यांग (PwD) छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे करीब 81 परीक्षार्थियों के लिए अनोखे इंतजाम किए गए, जिसमें सड़क दुर्घटना से उबर रहा एक बच्चा और कीमोथेरेपी करा रहा एक अन्य कैंसर पीड़ित छात्र शामिल था, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा दे सकें।
रिजल्ट के बाद आगे की राह: एमबीबीएस काउंसलिंग
एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद, नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के द्वारा किया जाता है। एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट, सभी AIIMS, JIPMER और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं।
वहीं, राज्य स्तर पर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के जरिए होता है। राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें और सभी प्राइवेट/डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज और एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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