पेपर लीक के बाद कैसे किया खुद को तैयार, ऐसे NEET UG 2026 में सेकंड टॉपर बने पंशुल बंसल
नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में 750 अंक लाकर टॉपर बने पंशुल बंसल ने पेपर लीक की निराशा को पीछे छोड़ते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है।
क्या होता है जब आप दिन रात एक करके किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया है? जाहिर है, दिल टूट जाता है और अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाते हैं और नीट जैसे कड़े मुकाबले वाले इम्तिहान की तैयारी में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। इसी बीच अगर पेपर लीक जैसी कोई खबर आ जाए, तो बच्चों की दिमागी हालत पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन असली चैंपियन वही होता है, जो इन मुश्किल हालातों के आगे घुटने टेकने के बजाय डटकर खड़ा रहता है। नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम में टॉप करने वाले पंशुल बंसल की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है।
पंशुल बंसल ने नीट यूजी 2026 की दोबारा हुई परीक्षा में पूरे देश में अपना परचम लहराया है। उन्होंने इस मुश्किल इम्तिहान में 750 का शानदार स्कोर हासिल किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पंशुल ने अपना पूरा दर्द और फिर कामयाबी के शिखर तक पहुंचने का सफर बहुत ही बेबाकी से साझा किया। उनकी बातों में जितनी खुशी इस कामयाबी की थी, उतनी ही फिक्र देश के उस सिस्टम को लेकर भी नजर आई, जिसकी वजह से उनके जैसे हजारों-लाखों बच्चों को बेवजह मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है।
जब पेपर लीक हुआ तो टूट गई थी हिम्मत
पंशुल ने खुले दिल से बात करते हुए बताया कि जब पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, तो उन पर क्या गुजरी थी। पंशुल कहते हैं, "जब मेरा पेपर लीक हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं अंदर से काफी मायूस हो गया था क्योंकि मुझे वह सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ रहा था, जिसकी तैयारी मैं पहले ही कर चुका था।" जरा सोचिए, जिस भारी भरकम सिलेबस को खत्म करने और रिवाइज करने में महीनों की नींद उड़ जाती है, उसे दोबारा सिरे से पढ़ने का खयाल ही कितना डरावना होता है। यह एक ऐसी दिमागी थकान होती है जिसे सिर्फ एक छात्र ही समझ सकता है। लेकिन पंशुल ने अपनी इस निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया।
हार न मानने का जज्बा
इंसान का दिमाग बहुत अजीब होता है। यह या तो आपको एकदम नीचे गिरा सकता है, या फिर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पंशुल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने इस झटके से खुद को बहुत जल्द उबारा और अपने दिमाग को एक नई कमांड दी। पंशुल बताते हैं, "मुझे इस स्थिति से निपटना ही था। मैंने बाद में सोचा, 'चलो ठीक है, एक महीने और पढ़ाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं।' बस इस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया।" इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी पर लगा दिया। इधर उधर की बातों और पेपर लीक के हंगामे से ध्यान हटाकर उन्होंने सिर्फ अपनी किताबों पर फोकस किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। आज वह 750 अंकों के साथ टॉपर की कुर्सी पर बैठे हैं।
पेपर के लेवल पर पंशुल का सटीक एनालिसिस
जब पंशुल से पहले वाले पेपर और दूसरे (री एग्जाम) पेपर के बीच के फर्क के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ जवाब दिया। उनका कहना था, "पहले वाला पेपर निश्चित तौर पर थोड़ा आसान था क्योंकि वह कम लंबा था। लेकिन यह दूसरा पेपर थोड़ा ज्यादा लंबा था, बस इतनी सी बात थी।" यह साफ दिखाता है कि अगर आपकी तैयारी पुख्ता है, तो पेपर चाहे लंबा हो या छोटा, आप उसे आसानी से क्रैक कर ही लेते हैं।
सिस्टम से एक बड़ी मांग
अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के साथ साथ पंशुल ने पेपर लीक करने वाले माफियाओं और इस पूरे सिस्टम पर भी तीखा वार किया। उनका साफ मानना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं हैं। पंशुल ने कहा, "जब भी कभी कोई पेपर लीक होता है, तो एक ऐसा सख्त सिस्टम होना चाहिए, जिससे यह तय हो सके कि इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें सही तरीके से सजा मिले।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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