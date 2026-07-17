Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेपर लीक के बाद कैसे किया खुद को तैयार, ऐसे NEET UG 2026 में सेकंड टॉपर बने पंशुल बंसल

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में 750 अंक लाकर टॉपर बने पंशुल बंसल ने पेपर लीक की निराशा को पीछे छोड़ते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है।

पेपर लीक के बाद कैसे किया खुद को तैयार, ऐसे NEET UG 2026 में सेकंड टॉपर बने पंशुल बंसल

क्या होता है जब आप दिन रात एक करके किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया है? जाहिर है, दिल टूट जाता है और अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाते हैं और नीट जैसे कड़े मुकाबले वाले इम्तिहान की तैयारी में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। इसी बीच अगर पेपर लीक जैसी कोई खबर आ जाए, तो बच्चों की दिमागी हालत पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन असली चैंपियन वही होता है, जो इन मुश्किल हालातों के आगे घुटने टेकने के बजाय डटकर खड़ा रहता है। नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम में टॉप करने वाले पंशुल बंसल की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है।

पंशुल बंसल ने नीट यूजी 2026 की दोबारा हुई परीक्षा में पूरे देश में अपना परचम लहराया है। उन्होंने इस मुश्किल इम्तिहान में 750 का शानदार स्कोर हासिल किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पंशुल ने अपना पूरा दर्द और फिर कामयाबी के शिखर तक पहुंचने का सफर बहुत ही बेबाकी से साझा किया। उनकी बातों में जितनी खुशी इस कामयाबी की थी, उतनी ही फिक्र देश के उस सिस्टम को लेकर भी नजर आई, जिसकी वजह से उनके जैसे हजारों-लाखों बच्चों को बेवजह मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है।

जब पेपर लीक हुआ तो टूट गई थी हिम्मत

पंशुल ने खुले दिल से बात करते हुए बताया कि जब पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, तो उन पर क्या गुजरी थी। पंशुल कहते हैं, "जब मेरा पेपर लीक हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं अंदर से काफी मायूस हो गया था क्योंकि मुझे वह सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ रहा था, जिसकी तैयारी मैं पहले ही कर चुका था।" जरा सोचिए, जिस भारी भरकम सिलेबस को खत्म करने और रिवाइज करने में महीनों की नींद उड़ जाती है, उसे दोबारा सिरे से पढ़ने का खयाल ही कितना डरावना होता है। यह एक ऐसी दिमागी थकान होती है जिसे सिर्फ एक छात्र ही समझ सकता है। लेकिन पंशुल ने अपनी इस निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया।

ये भी पढ़ें:शिपराक ने NEET UG में गाड़े सफलता के झंडे, AIR 117 के साथ बने छत्तीसगढ़ टॉपर

हार न मानने का जज्बा

इंसान का दिमाग बहुत अजीब होता है। यह या तो आपको एकदम नीचे गिरा सकता है, या फिर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पंशुल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने इस झटके से खुद को बहुत जल्द उबारा और अपने दिमाग को एक नई कमांड दी। पंशुल बताते हैं, "मुझे इस स्थिति से निपटना ही था। मैंने बाद में सोचा, 'चलो ठीक है, एक महीने और पढ़ाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं।' बस इस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया।" इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी पर लगा दिया। इधर उधर की बातों और पेपर लीक के हंगामे से ध्यान हटाकर उन्होंने सिर्फ अपनी किताबों पर फोकस किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। आज वह 750 अंकों के साथ टॉपर की कुर्सी पर बैठे हैं।

ये भी पढ़ें:फौजी पिता के बेटे का कमाल, NEET UG में आई AIR 9; गौरव ने कैसे हासिल की सफलता

पेपर के लेवल पर पंशुल का सटीक एनालिसिस

जब पंशुल से पहले वाले पेपर और दूसरे (री एग्जाम) पेपर के बीच के फर्क के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ जवाब दिया। उनका कहना था, "पहले वाला पेपर निश्चित तौर पर थोड़ा आसान था क्योंकि वह कम लंबा था। लेकिन यह दूसरा पेपर थोड़ा ज्यादा लंबा था, बस इतनी सी बात थी।" यह साफ दिखाता है कि अगर आपकी तैयारी पुख्ता है, तो पेपर चाहे लंबा हो या छोटा, आप उसे आसानी से क्रैक कर ही लेते हैं।

ये भी पढ़ें:NEET UG 2026: MBBS के लिए AIIMS ही नहीं, ये 5 मेडिकल कॉलेज भी हैं टॉपर्स की पसंद

सिस्टम से एक बड़ी मांग

अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के साथ साथ पंशुल ने पेपर लीक करने वाले माफियाओं और इस पूरे सिस्टम पर भी तीखा वार किया। उनका साफ मानना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं हैं। पंशुल ने कहा, "जब भी कभी कोई पेपर लीक होता है, तो एक ऐसा सख्त सिस्टम होना चाहिए, जिससे यह तय हो सके कि इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें सही तरीके से सजा मिले।"

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
NEET Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।