9 पसलियां टूटीं, सर्जरी हुई... ऑक्सीजन सपोर्ट पर NEET एग्जाम देने पहुंचीं श्रिष्टि दुबे; शिक्षा मंत्री ने खुद किया फोन
भीषण सड़क हादसे और बड़ी सर्जरी के बावजूद श्रिष्टि दुबे ने विशेष मेडिकल सुविधाओं के बीच NEET परीक्षा में शामिल हुईं हैं। जिसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA ने खास इंतजाम किए।
कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन और बेइंतहा हौसला हो, तो रास्ते की कोई भी बड़ी से बड़ी रुकावट उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मेडिकल की तैयारी करने वाले लाखों बच्चे दिन-रात एक करके एक बेहतरीन डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या हो जब परीक्षा से ठीक चंद दिन पहले किस्मत एक ऐसा कड़ा इम्तिहान ले ले, जिसमें जान पर बन आए? आम तौर पर ऐसे हालात में कोई भी इंसान टूट सकता है, लेकिन कोलकाता की श्रिष्टि दुबे ने जो कर दिखाया है वो आज पूरे देश के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है।
श्रिष्टि दुबे ने यह साबित कर दिया है कि पक्के इरादों के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा से ठीक पहले उनके साथ एक बेहद खौफनाक सड़क हादसा हो गया था। चोटें इतनी गहरी और गंभीर थीं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा। शरीर की 9 पसलियां टूट चुकी थीं और दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन उनका मन रत्ती भर भी नहीं डिगा। डॉक्टरों की लगातार निगरानी और मुश्किल इलाज के बीच भी इस बहादुर बच्ची ने अपना वो सपना नहीं छोड़ा, जिसके लिए उसने सालों तक दिन-रात मेहनत की थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा में जरूर बैठेगी।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद किया फोन
इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन ने भी श्रिष्टि का पूरा साथ दिया। अमूमन परीक्षाओं के नियम बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जब एक बच्ची के जज्जे की बात आई तो पूरी मशीनरी उसकी मदद के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही यह बात आला अधिकारियों तक पहुंची, बिना कोई देरी किए तुरंत एक्शन लिया गया। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए श्रिष्टि के माता-पिता से फोन पर लंबी बातचीत की। उन्होंने परिवार को इस संकट की घड़ी में ढांढस बंधाया और बच्ची की सेहत का पूरा हाल जाना। बातचीत के दौरान मंत्री ने परिवार को यह पक्का भरोसा दिलाया कि परीक्षा देने में श्रिष्टि को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक होनहार छात्रा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद मुहैया कराएगी।
परीक्षा केंद्र पर किए गए खास इंतजाम
श्रिष्टि की नाजुक हालत को देखते हुए उनके परिवार ने प्रशासन से कुछ खास इंतजाम करने की गुजारिश की थी, ताकि बच्ची बिना किसी खतरे के परीक्षा दे सके। उनकी इस अपील को फौरन मान लिया गया। परीक्षा केंद्र में इस होनहार छात्रा के लिए भीड़ से अलग एक शांत कमरे का खास बंदोबस्त किया गया। चूंकि वो हाल ही में एक बड़ी सर्जरी से उठी थीं और उन्हें लगातार मेडिकल सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए उस कमरे में वो सारी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं रखी गईं, जिनकी जरूरत किसी भी आपातकालीन स्थिति में पड़ सकती थी।
सिर्फ कमरा ही नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस और पूरी मेडिकल टीम को हर वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया था। मकसद सिर्फ एक था कि अगर परीक्षा के दौरान तीन घंटे के भीतर बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ती है, तो बिना एक भी पल बर्बाद किए उसे तुरंत इलाज मिल सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने स्थानीय प्रशासन और परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर गजब का तालमेल और इंसानियत का मुजाहिरा किया। पूरी परीक्षा के दौरान डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम वहां लगातार मुस्तैद रही।
माता-पिता ने भावुक होकर जताया आभार
जब एक बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो और उसी वक्त उसके करियर का सबसे बड़ा दिन सामने हो, तो माता-पिता पर क्या बीतती है, यह लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। श्रिष्टि के माता-पिता के लिए यह वक्त किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री, एनटीए और बाकी अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उनकी मदद की, उससे पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी राहत मिली। श्रिष्टि के माता-पिता ने इस फौरन और बेहद संवेदनशील मदद के लिए सरकार और प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि इसी मदद और सहयोग की बदौलत उनकी बेटी इतने भारी दर्द और विपरीत हालात में भी अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ पाई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव