NEET UG Re-Exam 2026: आंसर की को लेकर NTA ने खोली चैलेंज विंडो, जानें कैसे दर्ज करें अपनी आपत्ति
नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। एनटीए ने उम्मीदवारों को 28 जून तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया है। जानिए पूरी प्रक्रिया।
एमबीबीएस-बीडीएस में दाखिले के लिए 21 जून को हुए नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के बाद से ही उम्मीदवार अपने नतीजों और सही जवाबों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इन छात्रों की बेचैनी को दूर करते हुए एक बड़ी राहत दी है। एनटीए ने नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही, एजेंसी ने आंसर की चैलेंज विंडो भी ओपन कर दी है। अगर किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि एनटीए द्वारा जारी किया गया कोई जवाब उनके हिसाब से गलत है या उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए, तो वे आधिकारिक नीट पोर्टल के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा 28 जून की रात 11:50 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी, इसलिए छात्रों को वक्त रहते इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।
कैसे काम करेगी चैलेंज की प्रक्रिया?
अगर आपने भी 21 जून का एग्जाम दिया है और किसी सवाल के जवाब को लेकर आपको शक है, तो आप बड़ी आसानी से अपना चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसका पूरा तरीका -
- सबसे पहले उम्मीदवारों को नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना होगा।
- इसके बाद, आपको अपनी टेस्ट बुकलेट के कवर पेज पर छपा 'क्वेश्चन पेपर सीरीज कोड' डालना होगा।
- कोड डालते ही सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। यहां से आप उन सवालों को चुन सकते हैं जिन पर आपको आपत्ति है।
सबसे अहम बात: आप सिर्फ हवा में कोई दावा नहीं कर सकते। अपने जवाब को सही साबित करने के लिए आपको एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रामाणिक टेक्स्टबुक का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपलोड करना होगा। इंटरनेट की रैंडम जानकारी या किसी कोचिंग के नोट्स को आधार नहीं माना जाएगा।
फीस और रिफंड के क्या हैं नियम?
हर एक सवाल को चैलेंज करने के लिए एनटीए ने 200 रुपये की फीस तय की है। यह रकम आपको ऑनलाइन ही भरनी होगी। बिना पेमेंट के आपकी रिक्वेस्ट किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि, इसमें छात्रों के लिए एक अच्छी खबर भी छिपी है। एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर विषय विशेषज्ञों की जांच के बाद आपका चैलेंज सही पाया जाता है, तो यह 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस आपको वापस कर दी जाएगी। यानी अगर आपका दावा मजबूत है, तो आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
एजेंसी ने छात्रों को यह भी सलाह दी है कि पेमेंट का बटन दबाने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को दो-तीन बार अच्छे से चेक कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म केवल एक ही बार सबमिट किया जा सकता है। एक बार सबमिशन हो जाने के बाद, इसमें किसी भी तरह का बदलाव या सुधार मुमकिन नहीं होगा।
आमतौर पर आपत्तियों को सुलझाने और फाइनल आंसर की बनाने में काफी वक्त लग जाता है, जिसका सीधा असर रिजल्ट की तारीख पर पड़ता है। लेकिन इस बार एनटीए नतीजे घोषित करने में कोई देरी नहीं करना चाहता। वक्त बचाने के लिए एजेंसी ने एक शानदार तरीका निकाला है। एनटीए के मुताबिक, एक तरफ विशेषज्ञ पैनल छात्रों द्वारा किए गए आंसर की चैलेंज की बारीकी से समीक्षा करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ओएमआर आंसर शीट की स्कैनिंग का काम भी तेजी से चलता रहेगा। यह दोनों काम साथ-साथ चलेंगे। इस कदम का सीधा मतलब यही है कि जैसे ही रिव्यू का काम खत्म होगा, बहुत ही कम समय में नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
कहां से मिलेगी मदद?
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। अपने आंसर की या रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक नीट पोर्टल पर ही भरोसा करें। अगर किसी उम्मीदवार को चैलेंज करते वक्त कोई तकनीकी परेशानी आती है, तो मदद के लिए एनटीए ने दरवाजे खुले रखे हैं। आप उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर दिए गए ईमेल सपोर्ट चैनल के जरिए अपनी समस्या का हल पा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव