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NEET UG 2026 Re-Exam : फिजिक्स के सवालों ने उलझाया, कैसा रहा दोबारा हुआ नीट यूजी का पेपर

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026 Re-Exam Paper Analysis : नीट यूजी की दोबारा परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुई। छात्रों के मुताबिक पेपर में बायोलॉजी आसान थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुश्किल सवालों ने काफी पसीने छुड़ाए।

NEET UG 2026 Re-Exam : फिजिक्स के सवालों ने उलझाया, कैसा रहा दोबारा हुआ नीट यूजी का पेपर

NEET UG 2026 Re-Exam Paper Analysis : एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला का सपना सजोंए 22 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। 3 मई को हुए पेपर लीक के दर्द और उसके बाद पूरे देश में मचे बवाल को पीछे छोड़ते हुए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आज यानी 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा आयोजित की। पिछली बार हुई भारी फजीहत और छात्रों के टूटे भरोसे के बाद एनटीए इस बार किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं था। हालात ऐसे थे कि देशभर के परीक्षा केंद्रों को किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया था, जहां सच में परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इन सब कड़े इंतजामों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर प्रश्नपत्र का लेवल कैसा था? क्या इस बार सवालों ने छात्रों को राहत दी या फिर एक नई मुश्किल खड़ी कर दी?

वायुसेना ने पहुंचाए प्रश्नपत्र

नकल और धांधली के काले साये को इस अहम परीक्षा से दूर रखने के लिए इस बार जो तैयारियां की गईं, वो वाकई हैरान करने वाली और बेमिसाल थीं। इस बार पारदर्शिता की मिसाल कायम करने के लिए प्रश्नपत्रों को सुरक्षित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का जिम्मा भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों ने उठाया। देश के कोने-कोने में बनाए गए 5440 सेंटर्स पर करीब एक लाख अड़तीस हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का ऐसा जाल बिछाया गया था कि हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके। वहीं, किसी भी तरह की हाई-टेक चीटिंग को जड़ से खत्म करने के लिए 51 हजार से ज्यादा जैमर भी लगाए गए थे। दोपहर दो बजे से शुरू हुआ यह महा-इम्तिहान शाम 5:15 बजे तक चला। पिछली बार की तरह बच्चों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त भी दिया गया था।

कैसा रहा नीट यूजी 2026 की दोबारा हुई परीक्षा का लेवल

जैसे ही शाम को परीक्षा खत्म हुई और सेंटर्स के दरवाजे खुले, तो बाहर निकलते बच्चों के चेहरों पर मिले-जुले भाव साफ पढ़े जा सकते थे। किसी के चेहरे पर महीनों की जद्दोजहद खत्म होने का इत्मीनान था, तो कोई फिजिक्स के लंबे सवालों की उलझन में अब भी खोया हुआ लग रहा था। जब उनसे पेपर के स्तर को लेकर बात की गई, तो देश के अलग-अलग हिस्सों से लगभग एक जैसी ही आवाज सामने आई। ज्यादातर छात्रों का मानना था कि इस बार पेपर का मिजाज थोड़ा बदला हुआ था।

फिजिक्स के पेपर ने छुड़ाए छात्रों के पसीने

श्रीनगर से परीक्षा देकर निकले एक छात्र ने बड़ी बेबाकी से अपने अनुभव साझा किए। उसका कहना था, "पेपर काफी अच्छा था। मेरी तैयारी भी पूरी तरह पुख्ता थी, बस फिजिक्स के सेक्शन ने थोड़ा घुमाया। अगर उसे छोड़ दें, तो कुल मिलाकर अनुभव काफी शानदार रहा।" ऐसा ही कुछ हाल झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिला। वहां एक परीक्षार्थी ने बताया कि पेपर का स्तर आसान से मध्यम के बीच था। बायोलॉजी ने काफी राहत दी, केमिस्ट्री ठीक-ठाक थी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले फिजिक्स के सवालों ने अच्छी खासी दिमागी कसरत करवाई।

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दक्षिण भारत का रुख करें तो चेन्नई के छात्रों के लिए ये अनुभव थोड़ा कड़वा और चुनौतीपूर्ण रहा। एक छात्र ने तो यहां तक कह दिया कि पहली परीक्षा के मुकाबले यह पेपर ज्यादा मुश्किल था। बायोलॉजी तो फिर भी ठीक थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ने असल मायने में पसीने छुड़ा दिए। पश्चिम बंगाल में भी बच्चों की राय कुछ इसी से मिलती-जुलती रही। उनके मुताबिक बायोलॉजी आसान थी और बाकी दोनों विषय मध्यम स्तर के थे, लेकिन उन्हें 3 मई वाला पेपर इसके मुकाबले ज्यादा बेहतर और आसान लगा था।

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बायोलॉजी के सवालों से खुश छात्र

देश की राजधानी दिल्ली में भी सेंटर्स के बाहर निकलते छात्रों की जुबान पर बस फिजिक्स की ही चर्चा थी। एक छात्र ने बताया, "परीक्षा का स्तर मॉडरेट था। फिजिक्स के सवाल काफी लंबे और समय लेने वाले लेंदी थे। यह पिछली बार से थोड़ा मुश्किल जरूर लगा, लेकिन बायोलॉजी अच्छी थी और केमिस्ट्री ने भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया।"

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गौरतलब है कि इस परीक्षा के आयोजन के मद्देनजर एनटीए ने सुरक्षा के मोर्चे पर तो अपनी साख वापस पाने की पूरी कोशिश की है, वहीं पेपर सेट करने वालों ने फिजिक्स के जरिए छात्रों की असली काबिलियत परखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छात्रों के मुताबिक, बायोलॉजी हमेशा की तरह स्कोरिंग रही, जिसने बच्चों का हौसला बनाए रखा। अब इन लाखों छात्रों की मेहनत और किस्मत ओएमआर शीट में कैद हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे, तो इस बदले हुए पैटर्न का कट-ऑफ पर क्या असर पड़ता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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