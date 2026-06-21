NEET UG 2026 Re-Exam LIVE: कड़े नियम, चप्पे-चप्पे पर नजर, 51 हजार जैमर्स की जद में 22 लाख छात्रों की परीक्षा आज
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE : एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी की दोबारा परीक्षा आज 21 जून को होने जा रही है। 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE : मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले 22 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 3 मई को हुए इम्तिहान के रद्द होने के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आज यानी 21 जून 2026 को NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित कर रही है। पिछली बार पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों के भरोसे को जो ठेस पहुंचाई थी, उससे सबक लेते हुए इस बार एनटीए ने सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं जो शायद ही पहले कभी देखे गए हों। हालात ये हैं कि परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है।
इस बार पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों से प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया है। देश भर के 5440 परीक्षा केंद्रों पर एक लाख अड़तीस हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। नकल और किसी भी तरह की धांधली को जड़ से खत्म करने के लिए 51 हजार से ज्यादा जैमर भी लगाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। छात्रों को इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस महा-इम्तिहान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…
10:15 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सख्त तलाशी
आज के एग्जाम में हर उम्मीदवार को सख्त तलाशी और बायोमेट्रिक चेकिंग से गुजरना होगा। अधिकारियों ने छात्रों से सहयोग की अपील की है ताकि भीड़ और जाम से बचा जा सके और सब कुछ तय वक्त पर पूरा हो जाए।
10:00 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE: डर नहीं आत्मविश्वास के साथ दें परीक्षा, परीक्षा से पहले शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान की अपील
री-नीट 2026 परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए बिना किसी डर और तनाव के परीक्षा में शामिल होने की अपील की। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक योग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और देश के शिक्षा समुदाय पर पूरा भरोसा है। उन्होंने सभी पक्षों से जिम्मेदारी निभाने और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने का आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को विद्यार्थियों की आकांक्षाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए।
9:58 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE: दिल्ली में नीट परीक्षा केंद्रों के बाहर विशेष कूलिंग जोन
नीट परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली में परीक्षा केंद्रों के बाहर राज्य सरकार की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए गए हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों, उनके माता-पिता और अन्य परिजनों की सुविधा के लिए इंतजार करने की विशेष व्यवस्था की गई है। इन कूलिंग जोन में छाया, बैठने और राहत संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि परीक्षा के दौरान केंद्रों के बाहर मौजूद लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
9:55 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE: नीट अभ्यर्थियों को अभिजीत दीपके ने दी शुभकामनाएं, परीक्षा बाद जंतर-मंतर बुलाया
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने नीट की दोबारा परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने जा रहे छात्रों को उनकी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। अभिजीत दीपके ने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद वे जंतर-मंतर पहुंचें, जहां उनसे मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी छात्रों से मिलने और उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक है।
9:50 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE: सेंटर पर ये चीजें ले जाना न भूलें
घर से निकलने से पहले एक बार फिर चेक कर लें कि आपके पास ये जरूरी कागजात मौजूद हों -
- NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड
- सरकार द्वारा जारी कोई वैध फोटो आईडी (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- दो पासपोर्ट साइज की तस्वीरें
- पारदर्शी पानी की बोतल (अगर आपको जरूरत हो तो)
9:42 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE: पेन पेपर मोड में ही होगा इम्तिहान
छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह री एग्जाम भी पुराने और पारंपरिक पेन पेपर (ऑफलाइन) मोड में ही लिया जा रहा है। परीक्षा शाम 5:15 बजे खत्म होगी।
9:36 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE : कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे प्रश्नपत्र
पेपर लीक जैसी किसी भी गुंजाइश को खत्म करने के लिए प्रश्नपत्रों को भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलिकॉप्टरों के जरिए ले जाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर बांटने से पहले इन्हें चौबीसों घंटे निगरानी वाले सुरक्षित ठिकानों पर रखा गया था।
9:34 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE : सुरक्षा का अभेद्य किला, 1.38 लाख CCTV और 51 हजार जैमर
एनटीए ने सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और 14 अंतरराष्ट्रीय लोकेशंस पर बने 5,440 केंद्रों पर हो रही है। 95,000 से ज्यादा कमरों में 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हो रही है। इसके अलावा 51,311 सिग्नल जैमर भी एक्टिव हैं ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम न कर सके।
9:27 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE : परीक्षार्थियों के लिए क्विक गाइडलाइंस
एनटीए ने छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए कुछ जरूरी बातें याद दिलाई हैं -
- सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हो चुकी है।
- दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी।
- अपने साथ अपना एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी जरूर रखें।
- 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें भी साथ लाना लाजमी है।
9:15 AM - NEET UG 2026 Re-Exam LIVE : 22 लाख छात्रों के लिए एनटीए पूरी तरह तैयार
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने साफ कर दिया है कि 3 मई को रद्द हुए एग्जाम के बदले आज का री एग्जाम पूरी मुस्तैदी से लिया जा रहा है। देशभर के 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक होगी। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और सख्त तलाशी से गुजरने के बाद ही छात्रों को अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। छात्र अपना एडमिट कार्ड neet.एनटीए.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव