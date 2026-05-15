NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को, पेपर लीक के बाद NTA ने तय की तारीख
NEET UG Re Exam 2026 Date : नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को होगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद NTA ने नई तारीख का ऐलान किया।
NEET UG Re Exam 2026 Date : नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा कराने की तारीख तय कर ली गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद घोषणा कर दी है कि NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा अब 21 जून 2026 रविवार को कराई जाएगी। यह जानकारी NTA ने अपने एक्स हैंडल पर दी।
जानकारी के अनुसार NTA ने नए प्रश्नपत्र की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए बेहद गोपनीय और कई स्तर वाली प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नए सिरे से अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की टीम बनाई जा रही है, जो प्रश्न तैयार करेगी। रिपोर्ट्स की मानें तो कि प्रश्नपत्र में बेसिक थ्योरी, फॉर्मूला आधारित सवाल, एप्लिकेशन आधारित प्रश्न और विश्लेषणात्मक सवालों का मिश्रण हो सकता है। कोशिश यह है कि परीक्षा का स्तर भी बना रहे और सुरक्षा में भी कोई कमी न आए।
इस बार रखी जाएगी और निगरानी
इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील हिस्सा प्रश्नपत्र की छपाई और उसे परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाना माना जा रहा है। पिछले मामलों में आशंका जताई गई थी कि लीक प्रिंटिंग चरण के दौरान हुआ था। अब एजेंसी इस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रश्नपत्र डिजिटल एन्क्रिप्शन के जरिए प्रिंटिंग प्रेस तक भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा GPS से लैस वाहनों का इस्तेमाल भी दोबारा किया जा सकता है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता भी ली जा सकती है।
छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा
छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही NEET UG 2026 के लिए आवेदन किया था, वे सीधे दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नई तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जारी की जाएगी।
CBI कर रही है जांच
गैरतलब है कि देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाने वाली NEET UG 2026 देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों में बदलती दिखाई दे रही है। CBI की जांच में ऐसे खुलासे हुए हैं, जिन्होंने लाखों छात्रों और अभिभावकों को हिला दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, परीक्षा से करीब एक हफ्ते पहले ही पेपर लीक की पूरी साजिश रची जा चुकी थी।
CBI अब तक इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बुधवार से देशभर में 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद सात दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। जांच एजेंसी को शक है कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से पकड़ा गया धनंजय लोखंडे इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव