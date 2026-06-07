NEET री-एग्जाम 2026: जल्द जारी हो सकती है एग्जाम सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए परीक्षा शहर यानी एग्जाम सिटी की डिटेल्स की अग्रिम सूचना जारी कर सकती है। NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए परीक्षा शहर (Exam City) की अग्रिम सूचना जारी कर सकती है। NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 14 जून 2026 तक जारी किए जा सकते हैं। इससे पहले NTA ने 3 मई 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए 12 अप्रैल 2026 को एग्जाम सिटी स्लिप जारी की थी। यानी परीक्षा से लगभग 20 दिन पहले उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की जानकारी दे दी गई थी।

कैसे चेक करें एग्जाम की सिटी स्लिप उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपने एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से NEET UG 2026 री-एग्जाम की सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में अंतर उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग चीजें हैं। एग्जाम सिटी स्लिप में केवल उस शहर की जानकारी दी जाती है जहां परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। वहीं, एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी निर्देश होते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी।

अफवाहों पर ना दें ध्यान इस बीच, NTA ने शनिवार को सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को झूठा और फर्जी बताया, जिनमें NEET UG 2026 री-एग्जाम के प्रश्नपत्र लीक होने या बिकने की बात कही जा रही थी। एजेंसी ने ऐसे भ्रामक संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि यह सब कुछ संगठित नकल माफियाओं की एक सोची-समझी साजिश है। ये लोग उन छात्रों और उनके माता-पिता की घबराहट और चिंता का फायदा उठाना चाहते हैं, जो परीक्षा को लेकर पहले से ही भारी दबाव में हैं। ठगों का यह गिरोह फर्जी प्रश्न पत्र बेचने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठने की फिराक में है। NTA ने दो टूक शब्दों में कहा है, "इंटरनेट पर तैर रहा ऐसा हर दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है।"