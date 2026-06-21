NEET UG 2026 Re-Exam : चंद मिनट की देरी, बंद हुए दरवाजे; नहीं मिली एंट्री तो बिलखे छात्र
नीट यूजी री एग्जाम के दिन देश भर के कई सेंटर्स पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। कहीं देरी से पहुंचने पर दरवाजे बंद कर दिए गए तो कहीं बुर्का पहनने पर छात्रा को इम्तिहान देने से रोक दिया गया।
आज नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। मगर परीक्षा देने गए कुछ छात्रों के लिए यह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे कि बेंगलुरु, भोपाल, अजमेर और दिल्ली से जो तस्वीरें और वाकये सामने आए हैं, उसमें बच्चों की बेबसी बहुत साफ तरीके से बयां हो रही है। एक तरफ जहां चंद मिनट की देरी की वजह से छात्रों को रोते-बिलखते और मिन्नतें करते देखा गया, वहीं दूसरी तरफ लिबास और पहचान को लेकर भी सेंटर पर भारी तकरार देखने को मिली। आइए तफसील से समझते हैं कि आखिर नीट के सेंटर्स पर आज क्या-क्या हुआ और क्यों इस इम्तिहान ने कई छात्रों को खून के आंसू रुला दिए।
अपने नियम पर सख्त एनटीए
जब बात भविष्य की हो, तो इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि कोई चूक न हो। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होतीं, जैसे कि अचानक होने वाला कोई हादसा। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां दो छात्रों को सिर्फ इसलिए परीक्षा देने से रोक दिया गया क्योंकि वे तय वक्त के बाद सेंटर पर पहुंचे थे। लेकिन वो लेट क्यों हुए, इसकी वजह जानकर किसी का भी दिल पसीज जाए।
एक उम्मीदवार के चाचा, आमिर कादरी ने भरे मन से अपनी हकीकत बयां की। उन्होंने कहा, "मैं अपने भतीजे को इम्तिहान दिलवाने के लिए उसके साथ आया था। जब हम एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ आ रहे थे, तभी रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मेरे भतीजे को फर्स्ट एड दिलवाना जरूरी था, जिसमें थोड़ा वक्त लग गया और हमें पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई।" उन्होंने आगे बताया कि फर्स्ट एड लेने के बाद जब वे किसी तरह बदहवास हालत में सेंटर पहुंचे, तो उन्हें अंदर जाने से साफ मना कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा शुरू हो चुकी है और अब किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिल सकती। गौरतलब है कि एनटीए ने लीक परीक्षा के मद्देनजर नियम सख्त कर दिए हैं।
अजमेर में बुर्के पर अड़ी छात्रा
मामला सिर्फ देरी से पहुंचने का नहीं था। राजस्थान के अजमेर में तो लिबास को लेकर ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहां मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने आई एक छात्रा को महज इसलिए सेंटर के बाहर रोक दिया गया क्योंकि उसने बुर्का पहना हुआ था। कुलसुम बानो नाम की छात्रा का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बताया, "मैं ब्यावर से नीट का इम्तिहान देने के लिए यहां आई हूं। जब मैंने 3 मई को परीक्षा दी थी, तब भी मैं बिल्कुल इसी लिबास में थी, बुर्का और दुपट्टा पहने हुए थी। तब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई।"
कुलसुम के मुताबिक, पहले तो सेंटर वालों ने उससे कहा कि अंदर जाने के लिए दुपट्टा हटाना होगा। जब वो किसी तरह इस पर राजी हो भी जाती, तो अधिकारियों ने जिद पकड़ ली कि उसे अपना बुर्का भी उतारना ही पड़ेगा। इस पर कुलसुम ने बेहद बेबाकी से अपनी बात रखी। उसने कहा, "अगर एनटीए ने हमें इस लिबास की इजाजत दी है, तो ये लोग हमें कैसे रोक सकते हैं? अगर मुझे परीक्षा देनी है और ये लोग मुझे इस लिबास में अंदर नहीं जाने देंगे, तो मैं सीधा कह रही हूं कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगी।" उसने सेंटर मैनेजमेंट की इस हरकत पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, "यह बेहद शर्मनाक है कि ये लोग 18-19 साल के बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे लिए यह परीक्षा उतनी मायने नहीं रखती, जितना मेरा 'बुर्का' और मेरी अपनी पहचान मायने रखती है।"
चंद मिनटों की देरी और बंद फाटकों के बाहर बहे आंसू
दक्षिण भारत से लेकर देश की राजधानी तक, कमोबेश एक जैसी ही तस्वीरें देखने को मिलीं। बेंगलुरु के एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर छात्रों को फूट-फूट कर रोते हुए देखा गया। वजह? वो लेट पहुंचे थे और सेंटर के भारी-भरकम लोहे के गेट उनके लिए बंद हो चुके थे। ट्रैफिक, शहर की भीड़ या कोई और वजह रही हो, लेकिन नियम के आगे किसी की एक न सुनी गई। वहीं दिल्ली का हाल भी कुछ अलग नहीं था। यहां एक उम्मीदवार ने कैमरे के सामने अपनी मायूसी जाहिर करते हुए बताया, "हम दोपहर 1:30 बजे ठीक वक्त पर सेंटर पहुंच गए थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए सेंटर का गेट खोलने से साफ इनकार कर दिया।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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