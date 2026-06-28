NEET UG 2026 Re-Exam: फिजिक्स में एक सवाल ड्रॉप, दूसरे के दो सही जवाब? किसे मिलेगा फायदा
NEET UG 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी हो गई है। एनटीए ने फिजिक्स का एक सवाल ड्रॉप कर छात्रों को 4 बोनस अंकों का तोहफा दिया है। जानिए पूरी डिटेल।
नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के फाइनल रिजल्ट की राह देख रहे छात्र-छात्राओं के लिए गुड न्यूज सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को हुए इस री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। खास बात ये है कि रिजल्ट आने से पहले ही कैंडिडेट्स की किस्मत चमक उठी है, क्योंकि उनके खाते में पूरे 4 नंबर पक्के हो चुके हैं। आंसर-की में फिजिक्स के एक सवाल को ड्रॉप कर दिया गया है यानी उसे मूल्यांकन से हटा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परीक्षा के दिन हॉल में बैठने वाले हर एक परीक्षार्थी को इसके बोनस अंक दिए जाएंगे। हर साल नीट की परीक्षा में जिस तरह का कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, उसे देखते हुए एक-एक नंबर की कीमत कोई उन छात्रों से पूछे जो महज कुछ अंकों से सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट गवां बैठते हैं। ऐसे में ये 4 बोनस अंक किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं हैं।
फिजिक्स के सवाल ने दिलाई 4 नंबर की पक्की लॉटरी
21 जून को जो नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, उसकी प्रोविजनल आंसर-की सामने आते ही सारे नंबरों का हिसाब-किताब और कट-ऑफ का गणित बदल सा गया है। असल में, फिजिक्स वाले हिस्से में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वर्नियर कैलिपर्स से जुड़े सवालों को लेकर काफी आपत्तियां दर्ज की जा रही थीं। एनटीए ने जब इन पर गौर किया और एक्सपर्ट्स से रिव्यू करवाया, तो उन्होंने फिजिक्स के एक सवाल को पूरी तरह से ड्रॉप करने का फैसला लिया।
अब एनटीए के नियमों के मुताबिक बात करें, तो जो भी सवाल ड्रॉप किया जाता है, उसके पूरे 4 बोनस नंबर हर उस कैंडिडेट को मिलते हैं जिसने परीक्षा दी है। इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने एग्जाम हॉल में उस सवाल को हल करने की कोशिश की थी, या फिर कन्फ्यूजन के चलते उसे खाली छोड़ दिया था। आप बस परीक्षा में बैठे थे, तो ये 4 नंबर आपके हुए।
एक और सवाल के दो जवाब निकले सही
खुशखबरी का सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं थमा है। बोनस अंकों के अलावा, फिजिक्स के ही एक दूसरे सवाल में एनटीए ने दो अलग-अलग ऑप्शन (विकल्पों) को सही माना है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि जिन भी छात्र-छात्राओं ने उन दोनों सही विकल्पों में से किसी एक पर भी टिक लगाया होगा, उनके भी 4 नंबर एकदम पक्के समझे जाएं। चूंकि यह री-एग्जाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में करवाया गया था, इसलिए इस फैसले का फायदा सभी परीक्षार्थियों को बिल्कुल बराबर मिलेगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।
वहीं दूसरी ओर, कई अभ्यर्थियों का ये भी दावा है कि गड़बड़ी सिर्फ फिजिक्स तक महदूद नहीं है। उनका कहना है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में भी कुछ सवालों के जवाब गलत दिए गए हैं, जो अभी आंसर-की में मौजूद हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब तक फाइनल आंसर-की सामने आएगी, तब तक बोनस नंबरों का ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है।
आज चैलेंज करने का मौका
अगर आपको या आपके किसी कोचिंग एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि एनटीए की तरफ से जारी इस प्रोविजनल आंसर-की में किसी और सवाल का जवाब भी गलत है, तो आपके पास अपनी बात रखने का पूरा हक है। आप एनटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नीट यूजी की आंसर-की को चैलेंज करने की आखिरी तारीख 28 जून तय की गई है। ध्यान रहे कि इसके लिए आपको हर एक सवाल के हिसाब से 200 रुपये की फीस चुकानी होगी, जो कि नॉन-रिफंडेबल होती है। हालांकि, अगर आपकी तरफ से उठाई गई आपत्ति सही साबित होती है और उस सवाल को भी ड्रॉप किया जाता है या उसका आंसर बदला जाता है, तो एनटीए आपकी ये फीस वापस कर देगा। ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही फाइनल आंसर-की और नीट का असली रिजल्ट जारी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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