NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card: जल्द जारी होगा नीट यूजी री-एग्जाम का एडमिट, ऐसे करें डाउनलोड
नीट यूजी री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित की जानी है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि री-एग्जाम के एडमिट कार्ड 14 जून 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को किसी भी समय एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकती है। अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि नीट यूजी री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित की जानी है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि री-एग्जाम के एडमिट कार्ड 14 जून 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को किसी भी समय एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है।
करीब 23 लाख बच्चों के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा काफी चर्चा में है क्योंकि यह एग्जाम 03 मई को आयोजित किया गया था, लेकिन कथित पेपर लीक के कारण इस परीक्षा 10 दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद एनटीए ने दोबारा एग्जाम कराने का फैसला किया और री एग्जाम की डेट 21 जून फाइनल की गई। इस एग्जाम में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड कहां से और कैसे करें डाउनलोड?
सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज Admit for NEET (UG) 2026 लिंक पर क्लिक करें।
अब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें औरइसका प्रिंटआउट ले लें।
एनटीए ने एग्जाम टाइमिंग बढ़ाई
नीट यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को प्रवेश डाउनलोड करने के लिए ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, एजेंसी ने परीक्षा की अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 195 मिनट मिलेंगे। इसके साथ ही प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
एग्जाम का पूरा शेड्यूल
21 जून को होने वाले नीट री-एग्जाम के लिए सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश और सुरक्षा जांच शुरू हो जाएगी। दोपहर 1:30 बजे मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। 1:40 बजे तक सभी उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा। दोपहर 1:55 बजे टेस्ट बुकलेट वितरित की जाएगी और ठीक 2 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षा शाम 5:15 बजे समाप्त होगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उनका पेपर शाम 6:20 बजे खत्म होगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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