NEET UG 2026 Re-Exam 20206 : एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in से करें डाउनलोड
NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card जारी हो गया है। 21 जून 2026 को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए उम्मीदवार neet.nta.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Out , NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card on neet.nta.nic.in : देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने RE-NEET UG 2026 यानी दोबारा होने वाली नीट यूजी की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को 21 जून 2026 को होने वाली दोबारा परीक्षा में शामिल होना है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले उम्मीदवारों को अपने बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करनी होगी। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया शुल्क वापसी से जुड़ी हुई है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इसे ध्यान से पूरा करने की सलाह दी गई है।
21 जून को होगी दोबारा परीक्षा
गौरतलब है कि NEET UG 2026 दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं में किसी तरह की परेशानी न हो।
NEET UG 2026 Re-Exam 20206 का एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?
एनटीए द्वारा जारी संदेश में उम्मीदवारों को खास तौर पर बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करने के लिए कहा गया है। एजेंसी के अनुसार प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:
- पहला चरण: पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से खाते में प्रवेश करें।
- दूसरा चरण: बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करें। इसके लिए लॉगिन करने के बाद बैंक खाते से जुड़ी जानकारी को जांचें और सत्यापित करें। यह कदम संभावित शुल्क वापसी की प्रक्रिया के लिए जरूरी बताया गया है।
- तीसरा चरण: प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। इसके लिए सत्यापन पूरा होने के बाद उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी एक से अधिक प्रतियां प्रिंट करके सुरक्षित रख सकते हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या जांचें
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना चाहिए। नाम, आवेदन संख्या, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा का समय जैसी जानकारी सही होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो अभ्यर्थियों को तुरंत एनटीए से संपर्क करना चाहिए ताकि परीक्षा से पहले समस्या का समाधान कराया जा सके।
सहायता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
यदि किसी उम्मीदवार को बैंक खाते के सत्यापन, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या अन्य किसी तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वह एनटीए की हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकता है। एजेंसी ने सहायता के लिए 011-40759000 और 011-69227700 नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सहायता सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं।
गौरतलब है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवार वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द बैंक खाते की जानकारी सत्यापित कर लें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें। इससे परीक्षा वाले दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव