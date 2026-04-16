NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 के लिए PwBD परीक्षार्थी अब खुद चुन सकेंगे 'स्क्राइब', NTA ने खोला रजिस्ट्रेशन पोर्टल
NEET UG 2026: एनटीए ने NEET UG 2026 में दिव्यांग श्रेणी (PwBD) के छात्रों के लिए पोर्टल खोल दिया है, जिसके माध्यम से वे अपने स्वयं के 'स्क्राइब' (लेखक/सहायक) की डिटेल्स जमा कर सकते हैं।
NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है जो आगामी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 में दिव्यांग श्रेणी (PwBD) के तहत शामिल होने जा रहे हैं। NTA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेष पोर्टल खोल दिया है, जिसके माध्यम से वे परीक्षार्थी जो लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं, अपने स्वयं के 'स्क्राइब' (लेखक/सहायक) की डिटेल्स जमा कर सकते हैं।
यह कदम उन छात्रों की मदद के लिए उठाया गया है जिन्हें परीक्षा के दौरान अपनी ओर से पेपर हल करने (लिखने) के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि परीक्षा पूरी तरह समावेशी और निष्पक्ष हो।
स्क्राइब (Scribe) क्या है और इसकी जरूरत किसे है?
स्क्राइब वह व्यक्ति होता है जो परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी के निर्देशों के अनुसार उसके उत्तरों को ओएमआर शीट (OMR Sheet) पर मार्क करता है। NTA के नियमों के अनुसार, PwBD कैटेगरी के वे छात्र जो शारीरिक बाधाओं के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ हैं (जैसे दृष्टिबाधित छात्र या जिनके ऊपरी अंगों में 40% से अधिक दिव्यांगता है), वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन पोर्टल और समय सीमा
NTA ने 16 अप्रैल 2026 को इस पोर्टल को लाइव किया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने स्क्राइब की डिटेल्स जमा कर सकते हैं।अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2026 रात 11:50 बजे तक तय की गई है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि अंतिम समय में कोई तकनीकी समस्या न आए।
कैसे करें आवेदन
उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करना होगा और 'Register Scribe Details' के लिंक पर क्लिक करना होगा।
जरूरी डॉक्यूमेंट और नियम
स्क्राइब की डिटेल्स जमा करते समय परीक्षार्थियों को इन जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे:
स्क्राइब का फोटो आईडी कार्ड: आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी आईडी।
शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण: स्क्राइब की योग्यता परीक्षार्थी से एक स्तर कम होनी चाहिए।
घोषणा पत्र (अंडर टेकिंग): परीक्षार्थी और स्क्राइब दोनों को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
PwBD प्रमाण पत्र: परीक्षार्थी का मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
NEET UG 2026 परीक्षा का शेड्यूल
NEET UG 2026 की परीक्षा 03 मई 2026 (रविवार) को दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। PwBD परीक्षार्थियों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। लिखने में अक्षमता वाले PwBD परीक्षार्थियों को परीक्षा पूरी करने के लिए 60 मिनट (1 घंटा) अतिरिक्त समय दिया जाएगा, चाहे वे स्क्राइब का उपयोग कर रहे हों या नहीं। NTA ने पहले ही 'एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप' जारी कर दी है, जिससे छात्र अपने परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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