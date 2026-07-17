त्याग, तपस्या और मेहनत का मिला इनाम, NEET UG 2026 में भाई-बहन ने एक साथ लहराया सफलता का परचम
NEET UG 2026 में बिहार के पूर्णिया के भाई-बहन आयुष आर्य और इवाना आर्या ने एक साथ शानदार सफलता हासिल की। मां अंजु देवी ने नौकरी छोड़कर दोनों को पढ़ाया, जिसके दम पर बेटे को AIR 287 और बेटी को AIR 4427 मिली।
एक साथ डबल धमाका। एक घर में दो बच्चों को एक साथ सफलता हासिल हुई है। नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) परीक्षा में पूर्णिया के भाई-बहन को एक साथ कामयाबी मिली है। भाई आयुष आर्य और बहन इवाना आर्या ने अपनी लगन और मेहनत के बलबूते यह कामयाबी पाई है। हालांकि, इसके पीछे मां का त्याग भी कम नहीं। उच्च तालीम हासिल करने वाली मां ने बच्चों के लिए नौकरी भी ठुकरा दिया। मां अंजु देवी के सानिध्य में पढ़कर आर्य और आर्या ने सफलता की कहानी लिखी। पिता चंदन कुमार बैंक मैनेजर हैं, जबकि दादा नंदकिशोर यादव सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं। शिवाजी कॉलोनी में उनका घर है। दादी मंजू देवी भी अपने पोते-पोती को मिली सफलता से गदगद हैं।
मां ने दोनों बच्चों को पढ़ाया, बेटे को 287 तो बेटी को 2071 रैंक
मां की गाइड लाइन पर चलते हुए आयुष और इवाना को सफलता मिली। उनकी माता अंजु बीएड, एमएड और पीजी हैं। मां ही दोनों बच्चों को पढ़ाती थी। माता की देखरेख में दोनों बच्चों ने दिन-रात कर दिया। हर कुछ का रुटीन था। पढ़ने से लेकर खेलने तक का। आयुष को आल इंडिया रैंक 287 व जनरल कटेगरी में 181 और इवाना को आल इंडिया रैंक 4427 व जनरल कटेगरी में 2071 रैंक प्राप्त हुआ है।
पिता बोले: आयुष एम्स में करेगा पढ़ाई, इवाना पीएमसीएच में
पिता चंदन कुमार पूर्णिया में भट्ठा बाजार में कैनरा बैंक में कार्य करते हैं। बच्चों की कामयाबी से वह खुश हैं। वह सफलता का सारा श्रेय बच्चों की मेहनत के साथ अपनी पत्नी को देते हैं। वह कहते हैं कि मां की देखरेख में ही दोनों बच्चों ने पढ़ाई कर यह सफलता पायी है। आयुष अब एम्स में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करेगा जबकि बेटी इवाना पीएमसीएच में पढ़ाई पूरी करेगी।
कोई शार्टकट नहीं एक-एक विषय की डिटेल स्टडी
आयुष और इवाना ने सफलता के लिए डिटेल स्टडी की। शार्टकट तरीका नहीं अपनाया। फिजिक्स, कैमेस्ट्री और बॉयोलॉजी सभी सब्जेक्ट को साधा। कहीं दिक्कत होती थी तो माता ने गुरु बनकर उनकी दुविधा को दूर किया। बच्चों की इस सफलता से परिवार में खुशी है। वही पूर्णिया समेत पूरे बिहार में भाई-बहन को एक साथ मिली कामयाबी पर लोग सराहना कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव