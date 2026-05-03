NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 पेपर लीक की खबरें महज अफवाह; NTA ने जारी की सख्त एडवाइजरी
NEET UG 2026: एनटीए ने स्पष्ट किया है कि नीट पेपर लीक होने के दावे पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सतर्क रहने के लिए एक 'एडवाइजरी' भी जारी की है।
NEET UG 2026: देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी' (NEET UG 2026) को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही पेपर लीक की खबरों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने विराम लगा दिया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक होने के दावे पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सतर्क रहने के लिए एक 'एडवाइजरी' भी जारी की है।
पिछले कुछ दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कुछ असामाजिक तत्व फर्जी प्रश्न पत्र साझा कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इन अफवाहों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी।
NTA ने क्या कहा?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। NTA ने साफ किया है कि वायरल हो रहे प्रश्न पत्र असली नहीं हैं, फेक न्यूज से बचें। यह केवल छात्रों को भ्रमित करने और उनसे पैसे ऐंठने की एक चाल हो सकती है। एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और प्रश्न पत्रों के वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है।
छात्रों के लिए NTA की अहम एडवाइजरी
भ्रामक सूचनाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, NTA ने परीक्षार्थियों के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें: छात्र किसी भी जानकारी के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET या nta.ac.in को ही चेक करें।
फर्जी नोटिस से सावधान: यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप परीक्षा से पहले पेपर दिलाने या अच्छे नंबर दिलाने का वादा करता है, तो तुरंत इसकी शिकायत करें। ये ठग छात्रों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अफवाहें न फैलाएं: NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को साझा न करें, क्योंकि इससे अन्य उम्मीदवारों में अनावश्यक घबराहट पैदा होती है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए NTA ने इस साल कई तकनीक-आधारित सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी सर्विलांस और जैमर का उपयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की डिजिटल धोखाधड़ी को रोका जा सके।
NEET UG 2026 का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही किया जा रहा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और रिविजन पर लगाएं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर छात्र सीधे NTA के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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