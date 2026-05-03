Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 पेपर लीक की खबरें महज अफवाह; NTA ने जारी की सख्त एडवाइजरी

May 03, 2026 08:43 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

NEET UG 2026: एनटीए ने स्पष्ट किया है कि नीट पेपर लीक होने के दावे पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सतर्क रहने के लिए एक 'एडवाइजरी' भी जारी की है।

NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 पेपर लीक की खबरें महज अफवाह; NTA ने जारी की सख्त एडवाइजरी

NEET UG 2026: देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी' (NEET UG 2026) को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही पेपर लीक की खबरों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने विराम लगा दिया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक होने के दावे पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सतर्क रहने के लिए एक 'एडवाइजरी' भी जारी की है।

पिछले कुछ दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कुछ असामाजिक तत्व फर्जी प्रश्न पत्र साझा कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इन अफवाहों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी।

ये भी पढ़ें:NEET परीक्षा आज, जानें ड्रेस कोड, जूते बैन; डॉक्यूमेंट लिस्ट व एंट्री टाइम

NTA ने क्या कहा?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। NTA ने साफ किया है कि वायरल हो रहे प्रश्न पत्र असली नहीं हैं, फेक न्यूज से बचें। यह केवल छात्रों को भ्रमित करने और उनसे पैसे ऐंठने की एक चाल हो सकती है। एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और प्रश्न पत्रों के वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है।

ये भी पढ़ें:NEET UG 2026 ड्रेस कोड जारी, परीक्षा में जूते और पूरी बाजू की शर्ट पहननें पर रोक

छात्रों के लिए NTA की अहम एडवाइजरी

भ्रामक सूचनाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, NTA ने परीक्षार्थियों के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें: छात्र किसी भी जानकारी के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET या nta.ac.in को ही चेक करें।

फर्जी नोटिस से सावधान: यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप परीक्षा से पहले पेपर दिलाने या अच्छे नंबर दिलाने का वादा करता है, तो तुरंत इसकी शिकायत करें। ये ठग छात्रों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

अफवाहें न फैलाएं: NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को साझा न करें, क्योंकि इससे अन्य उम्मीदवारों में अनावश्यक घबराहट पैदा होती है।

ये भी पढ़ें:नीट परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में भीड़ और मोबाइल पर पाबंदी,धारा 163 लागू

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए NTA ने इस साल कई तकनीक-आधारित सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी सर्विलांस और जैमर का उपयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की डिजिटल धोखाधड़ी को रोका जा सके।

NEET UG 2026 का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही किया जा रहा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और रिविजन पर लगाएं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर छात्र सीधे NTA के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पा