NEET UG 2026: 468 की उम्मीद, मिले सिर्फ 266 नंबर... OMR शीट मांगने पर NTA ने साधी चुप्पी, अब भेजा गया लीगल नोटिस
NTA को NEET UG 2026 की एक छात्रा की OMR शीट न देने पर लीगल नोटिस भेजा गया है। दावा है कि छात्रा के 468 की जगह 266 मार्क्स आए, लेकिन पोर्टल की खामियों के बाद भी NTA ने कोई मदद नहीं की।
नीट यूजी लीक के बाद अब नीट ओएमआर शीट को लेकर मामला सुर्खियों में हैं। कई छात्रों का दावा है कि उन्होंने जिनते नंबरों की उम्मीद थी, इस बार उतने नंबर नहीं आए। इस एवज में कई छात्र अपनी मूल ओएमआर शीट की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, नीट 2026 की दोबारा परीक्षा में शामिल हुई छात्रा ने जब फाइनल आंसर की और अपनी रेस्पॉन्स शीट के हिसाब से अपने नंबर जोड़े, तो उसे पूरा यकीन था कि उसके कम से कम 468 नंबर आएंगे। मगर जब 16 जुलाई को नतीजे घोषित हुए और उसका स्कोरकार्ड सामने आया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिजल्ट में उसे सिर्फ 266 नंबर ही मिले थे। यह फासला दो-चार नंबर का नहीं, बल्कि पूरे 202 नंबरों का था। इतने बड़े अंतर ने छात्रा के साथ-साथ उसके परिवार को भी गहरे सदमे में डाल दिया।
NTA के पोर्टल की खामियां?
इतने बड़े उलटफेर के बाद, जाहिर सी बात है कि कोई भी कैंडिडेट अपनी OMR शीट दोबारा देखना चाहेगा। छात्रा ने भी बिना देर किए ऐसा ही करने की सोची। वह तुरंत NTA के पोर्टल पर गई ताकि अपनी OMR आंसर शीट डाउनलोड कर सके और सच का पता लगा सके कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है। लेकिन यहां से NTA की तकनीकी खामियों का एक नया खेल शुरू हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पोर्टल पर आ रही बार-बार की दिक्कतों की वजह से वह अपनी शीट डाउनलोड ही नहीं कर पाई। जब सिस्टम से हार गई, तो उसने 17 और 22 जुलाई 2026 को NTA को आधिकारिक तौर पर ईमेल किया। उसने अपनी परेशानी विस्तार से बताई और मदद की गुहार लगाई। दावा किया जा रहा है कि NTA ने छात्रा की इस गंभीर परेशानी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही न हो।
वकील विनीत जिंदल ने भेजा लीगल नोटिस
इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के वकील और जानी-मानी शख्सियत एडवोकेट विनीत जिंदल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने NTA को एक सख्त लीगल नोटिस भेज दिया है। एडवोकेट जिंदल ने इस पूरे वाकये की जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में साफ-साफ लिखा, "आज मैंने NTA को एक लीगल नोटिस जारी किया है, जिसमें एक NEET UG कैंडिडेट की OMR आंसर शीट की कॉपी मांगी गई है। यह हर उम्मीदवार का बुनियादी हक है कि वह अपनी दी हुई परीक्षा का रिकॉर्ड देख सके।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव