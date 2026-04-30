NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 ड्रेस कोड जारी, परीक्षा में जूते और पूरी बाजू की शर्ट पहनकर जाने पर रोक
NEET UG 2026 Dress Code: नीट यूजी (NEET UG 2026) का आयोजन 3 मई 2026 को होने जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षार्थियों के लिए सख्त गाइडलाइंस और 'ड्रेस कोड' जारी कर दिए हैं।
NEET UG 2026 Exam Guidelines: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी' (NEET UG 2026) का आयोजन 3 मई 2026 को होने जा रहा है। परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षार्थियों के लिए सख्त गाइडलाइंस और 'ड्रेस कोड' जारी कर दिए हैं। परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए छात्रों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
NTA ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए छात्रों के पहनावे पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई छात्र निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है, तो उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।
कैसा होना चाहिए छात्रों का पहनावा? (ड्रेस कोड गाइडलाइन्स)
परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले छात्र इन नियमों को ध्यान से पढ़ लें:
1. कपड़ों के लिए नियम: परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।कपड़ों में आधी बाजू की शर्ट या टी-शर्ट ही मान्य होगी। पूरी बाजू के कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कपड़ों पर बड़े बटन, कढ़ाई, बड़े ब्रूच या डिजाइन नहीं होने चाहिए।
2. जूतों और चप्पलों पर पाबंदी: सबसे महत्वपूर्ण नियम जूतों को लेकर है। छात्र जूते पहनकर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा केंद्र पर केवल चप्पल या कम हील वाली सैंडल ही पहनकर आएं। ऊंची हील या मोटे तलवे वाली सैंडल की अनुमति नहीं होगी।
सांस्कृतिक या धार्मिक पोशाक पर क्या है नियम?
NTA ने उन छात्रों का भी ध्यान रखा है जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष पोशाक (जैसे हिजाब, कड़ा या कृपाण) पहनते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचना होगा। इससे सुरक्षा कर्मियों को उनकी पूरी तरह से जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा, ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।
वर्जित वस्तुओं की लिस्ट
परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के आभूषण (ज्वैलरी) जैसे कान की बालियां, अंगूठी, कंगन या चेन पहनकर न जाएं। पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स और कैलकुलेटर भी वर्जित हैं।
परीक्षा के दिन के लिए जरूरी सुझाव
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें। गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अपने साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड (या कोई वैलिड फोटो आईडी) और पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले जाएं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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