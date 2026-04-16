Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

AIIMS दिल्ली में चाहिए MBBS सीट? जानें NEET UG 2026 में कितनी संभावित रैंक और मार्क्स लाना है जरूरी

Apr 16, 2026 08:43 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

MBBS Admission in AIIMS Delhi: एम्स दिल्ली न केवल भारत बल्कि दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट में गिना जाता है। यदि आप भी इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एम्स दिल्ली का संभावित कट-ऑफ जानें। 

AIIMS दिल्ली में चाहिए MBBS सीट? जानें NEET UG 2026 में कितनी संभावित रैंक और मार्क्स लाना है जरूरी

NEET UG 2026 MBBS Admission in AIIMS Delhi: हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाकर 'नीट' (NEET UG) की परीक्षा देते हैं, लेकिन उन सबका सबसे बड़ा सपना होता है—AIIMS दिल्ली। देश के इस नंबर-1 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है।

हाल ही में जारी आंकड़ों और पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर, NEET UG 2026 के लिए एम्स दिल्ली का संभावित कट-ऑफ सामने आया है। यदि आप भी इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

AIIMS दिल्ली: क्यों है यह इतना खास?

एम्स दिल्ली न केवल भारत बल्कि दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट में गिना जाता है। यहां की विश्वस्तरीय लैब, अनुभवी फैकल्टी और सबसे कम फीस इसे छात्रों की पहली पसंद बनाती है। लेकिन यहां सीटों की संख्या बहुत सीमित है। कुल 132 सीटों पर होने वाले इस महामुकाबले में केवल 'टॉपर्स' ही जगह बना पाते हैं।

ये भी पढ़ें:एम्स नॉर्सेट 10 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, Direct Link

कैटेगरी के अनुसार संभावित रैंक और कट-ऑफ

एम्स दिल्ली में दाखिले के लिए केवल पास होना काफी नहीं है, बल्कि आपको 'ऑल इंडिया रैंक' (AIR) में बहुत ऊपर रहना होगा। एक्सपर्ट के अनुसार, 2026 के लिए संभावित क्लोजिंग रैंक इस प्रकार हो सकती है:

सामान्य वर्ग (General): यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको AIR 50 के अंदर आना होगा। पिछले साल यह रैंक 47-48 पर बंद हो गई थी। इसके लिए कम से कम 710+ अंक सुरक्षित माने जा रहे हैं।

OBC वर्ग: इस श्रेणी के छात्रों के लिए क्लोजिंग रैंक 240 से 250 के बीच रहने की उम्मीद है।

EWS वर्ग: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रैंक 260 के आसपास समाप्त हो सकती है।

SC वर्ग: अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 840 से 900 रैंक के भीतर जगह बनानी होगी।

ST वर्ग: अनुसूचित जनजाति के लिए यह रैंक 2000 से 2200 तक जा सकती है।

ये भी पढ़ें:नीट यूजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

मार्क्स का गणित: क्या है सेफ स्कोर?

पेपर के कठिनाई स्तर के आधार पर मार्क्स हर साल बदलते हैं, लेकिन एम्स दिल्ली के लिए एक सुरक्षित स्कोर (सेफ स्कोर) हमेशा 700 से ऊपर ही रहता है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को 720 में से 705-715 का लक्ष्य रखना चाहिए। एससी/एसटी वर्ग के लिए भी प्रतियोगिता कम नहीं है, उन्हें भी 670-680+ अंक लाने की कोशिश करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:क्या MBBS 2022 बैच को देनी होगी NEXT परीक्षा, वायरल नोटिस पर आया NMC का बयान

सीटों का बंटवारा

एम्स दिल्ली में कुल 132 सीटों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है:

अनारक्षित (General): 55 सीटें

OBC: 32 सीटेंSC: 18 सीटें

ST: 09 सीटें

EWS: 11 सीटें

विदेशी छात्र: 07 सीटें

सफलता के लिए टिप्स

इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, छात्रों को NCERT की किताबों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। पिछले 5-10 सालों के प्रश्नपत्रों को हल करना और नियमित रूप से 'मॉक टेस्ट' देना ही सफलता की असली कुंजी है। याद रखें, एम्स दिल्ली में एक-एक नंबर पर सैकड़ों रैंक का अंतर आ जाता है, इसलिए आपकी सही तैयारी ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Neet Ug Aiims Delhi AIIMS अन्य..
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, CBSE 10th Result 2026 Live) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।