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NEET UG 2026 Marks vs Rank : नीट यूजी 2026 में कितने मार्क्स पर क्या रही रैंक

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET UG 2026 Marks vs Rank : री नीट में AIR 1 पाने वाले आर्यन गुप्ता ने 715 मार्क्स हासिल किए और AIR 2 पर पंशुल बंसल रहे। पंशुल के भी 715 मार्क्स थे। 535 मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की रैंक 50,000 रही और 38 मार्क्स पाने वाले की रैंक 19,50,000 रही।

NEET UG 2026 Marks vs Rank : नीट यूजी 2026 में कितने मार्क्स पर क्या रही रैंक

NEET UG 2026 Marks vs Rank : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET 2026 के नतीजों के साथ कट-ऑफ स्कोर, टॉपर्स के मार्क्स और मार्क्स बनाम रैंक का डेटा जारी किया है। NTA NEET के आधिकारिक डेटा के अनुसार री नीट में AIR 1 पाने वाले आर्यन गुप्ता ने 715 मार्क्स हासिल किए और AIR 2 पर पंशुल बंसल रहे। पंशुल के भी 715 मार्क्स थे। 535 मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की रैंक 50,000 रही और 38 मार्क्स पाने वाले की रैंक 19,50,000 रही। कैंडिडेट्स को 2026-27 सेशन में एडमिशन की संभावनाओं को जानने के लिए Re-NEET 2026 के मार्क्स बनाम रैंक डेटा के बारे में पता होना चाहिए। MBBS, BDS, BAMS और दूसरे कोर्स में एडमिशन कैंडिडेट्स की रैंक के आधार पर किया जाएगा।

दी गई अंकों की सीमा में उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है-

मार्क्स रेंज और उसमें उम्मीदवारों की संख्या

मार्क्स रेंज , उम्मीदवारों की संख्या

701 720 19

651 700 1371

601 650 8425

551 600 27055

501 550 52471 50471

451 500 77023

401 450 105403

351 400 142003

301 350 180494

251 300 215148

201 250 250899

151 200 28956

ये भी पढ़ें:नीट यूजी कटऑफ बढ़ी, देखें कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स

कुछ चुनिंदा रैंक पर प्राप्त अंक इस प्रकार हैं:

नीट रैंक , प्राप्त अंक

50000 535

10000 493

15000О 460

200000 433

250000 410

300000 389

350000 371

400000 355

45000О 340

500000 325

550000 312

600000 299

650000 287

70000 275

75000 264

80000 253

850,000 242

900,000 232

950,000 222

1000000 212

1050000 202

1100000 193

1150000 185

ये भी पढ़ें:नीट यूजी 2026 में किस राज्य से किसने किया टॉप, देखें पूरी लिस्ट

1200000 176

1250000 167

1300000 159

1350000 150

1400000 143

1450000 135

1500000 126

1550000 119

1600000 110

1650000 102

1700000 94

1750000 85

1800000 76

1850000 66

1900000 54

1950000 38

ये भी पढ़ें:वरदान साबित हुआ नीट री एग्जाम, पहले 5 उत्तर थे गलत, आर्यन ने कैसे किया टॉप

नीट यूजी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत छात्राएं हैं। बिहार के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। राज्य से परीक्षा में शामिल हुए करीब 1.50 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 60 प्रतिशत ने सफलता हासिल की है। सफल अभ्यर्थियों की ऑल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग 22 जुलाई से शुरू होगी। देशभर में 138 छात्रों ने टॉप रैंकर्स में जगह बनायी है। इनमें 17 छात्रों ने 705 से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें चार बिहार के हैं।

138 उम्मीदवारों को 690 अंक

138 उम्मीदवारों ने 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी पहली बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। 99 प्रतिशत टॉपर्स की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच है। देशभर में 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए।

नीट यूजी (NEET UG) 2026 परीक्षा के पहले 50 ओवरऑल टॉपर की लिस्ट ( Re NEET UG Topper 2026 List )

| रैंक | नाम | पर्सेंटाइल | राज्य | कैटेगरी |

| 1 | आर्यन गुप्ता | 99.9999 | पंजाब | जनरल |

| 2 | पंशुल बंसल | 99.9999 | हरियाणा | जनरल |

| 3 | उपलक्ष्य गोयल | 99.99985 | राजस्थान | जनरल |

| 4 | आयुष भलोटिया | 99.99965 | बिहार | जनरल |

| 5 | कुडाले श्रावणी कृष्णा | 99.99965 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |

| 6 | रिया रंजन | 99.99965 | बिहार | ओबीसी-एनसीएल |

| 7 | आर्यन दुबे | 99.99965 | उत्तर प्रदेश | जनरल |

| 8 | गीतांश सरीन | 99.99915 | पंजाब | जनरल |

| 9 | गौरव सिंह | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |

| 10 | मोहनीश मारुति भोसले | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |

| 11 | अभिलाष | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |

| 12 | वेंकटपति वेलायुथम वी ए | 99.99915 | तमिलनाडु | जनरल |

| 13 | वीरिहगारी सह्यु | 99.99915 | तेलंगाना | जनरल |

| 14 | पाटिल सार्थक महेश | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |

| 15 | कृष गुप्ता | 99.99915 | पंजाब | जनरल |

| 16 | कार्तिक चौधरी | 99.99915 | राजस्थान | जनरल |

| 17 | मंशा गर्ग | 99.99915 | हरियाणा | जनरल |

| 18 | कृतिक जैन | 99.99905 | राजस्थान | जनरल |

| 19 | बुरा साई शरण | 99.99905 | तेलंगाना | ओबीसी-एनसीएल |

| 20 | वैष्णवी दास | 99.9978999 | कर्नाटक | जनरल |

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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