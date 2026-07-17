NEET UG Topper 2026: सुहर्ष गुप्ता बने झारखंड टॉपर, AIR 455 के साथ किया कमाल

इनके अलावा रांची के अक्षत प्रेम को ऑल इंडिया रैंक 2034, शाकिब अहमद को 2282वीं रैंक, मयंक कुमार ने 3211वीं रैंक, वैष्णवी राज को 3905वीं, सर्वजीत को 4271वीं रैंक मिली है। ज्ञानेंद्र, मयंक, वैष्णवी और सर्वजीत जेवीएम श्यामली के विद्यार्थी हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार रात में नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी किया। देर रात तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुहर्ष कुमार गुप्ता 99.97 पर्सेंटाइल अंक के साथ 455 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर झारखंड टॉपर बने हैं। वहीं रांची के ज्ञानेंद्र गर्व को 676 ऑल इंडिया रैंक मिली है। ज्ञानेंद्र ने 99.96 पर्सेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं।

झारखंड के अन्य टॉपर्स इनके अलावा रांची के अक्षत प्रेम को ऑल इंडिया रैंक 2034, शाकिब अहमद को 2282वीं रैंक, मयंक कुमार ने 3211वीं रैंक, वैष्णवी राज को 3905वीं, सर्वजीत को 4271वीं रैंक मिली है। ज्ञानेंद्र, मयंक, वैष्णवी और सर्वजीत जेवीएम श्यामली के विद्यार्थी हैं। इस बार सफल होने वालों में 58 फीसदी छात्राएं हैं। देशभर में 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक पाए। सबसे अधिक 715 अंक पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से हासिल किए।

138 उम्मीदरों को हासिल हुआ 690 से ज्यादा अंक इस बार देशभर में 138 उम्मीदवारों ने 720 में 690 से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी पहली बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 99 प्रतिशत टॉपर्स की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच है। 1,492 उम्मीदवारों ने 650 या उससे अधिक, 10,160 उम्मीदवारों ने 600 या उससे अधिक और 90,780 उम्मीदवारों ने 500 या अधिक अंक प्राप्त किए।

परीक्षा परिणाम समय पर जारी होने से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और काउंसलिंग की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो सकेगी। उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर देख सकते हैं।

री-नीट परीक्षा में देशभर से 20 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल इस वर्ष नीट यूजी 2026 परीक्षा लीक होने के कारण दोबारा कराई गई थी। री-नीट परीक्षा में देश और विदेश के करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इनमें से 11.21 लाख उम्मीदवार एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबद्ध मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित हुए हैं।

बिहार के स्टेट टॉपर वहीं, बिहार से आयुष भलोटिया ने टॉप किया। नवादा जिले के वारिसलीगंज इलाके के रहने वाले आयुष की ऑल इंडिया रैंक चार रही। वहीं बिहार के रिया रंजन छठे स्थान पर रहे। दानापुर के रविकांत दिवाकर ने 55वीं और आदित्य कुमार ने 73वीं रैंक हासिल की।