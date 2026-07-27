NEET UG : 663 नंबर की उम्मीद, रिजल्ट माइनस में आए; छात्रा का दावा- OMR शीट ही बदल गई
हावेरी की NEET छात्रा बिंदुश्री का दावा है कि उसे 663 अंक की उम्मीद थी लेकिन उसकी जगह उसे माइनस 11 अंक मिले।
कर्नाटक के हावेरी जिले के हनगल तालुक की रहने वाली बिंदुश्री जगदीश पावर ने NEET UG 2026 री-एग्जाम के ओएमआर को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की उम्मीद लगाए बैठी इस छात्रा को जब नतीजा मिला, तो वह हैरान रह गई। जहां उसे 663 से 668 के बीच अंक मिलने की उम्मीदथी, वहां रिजल्ट में उसके सामने सिर्फ माइनस 11 अंक दिख रहे थे। यानी करीब 679 नंबर का फर्क जो किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट के लिए सपना टूटने जैसा है।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बिंदुश्री का कहना है कि 21 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से जारी हुई आंसर-की के हिसाब से उसने अपने जवाबों का मिलान किया था और उसे पूरा भरोसा था कि वह 663 के आसपास अंक हासिल करेगी। लेकिन 16 जुलाई को जब नतीजे घोषित हुए, तो स्कोर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छात्रा के मुताबिक, जो ओएमआर शीट उसे भेजी गई है, उसमें भले ही उसका नाम, रोल नंबर और दस्तखत सही तरीके से मौजूद हों, लेकिन सवालों के जवाब में गोले भरने का तरीका उसकी अपनी लिखावट या आदत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसने बताया कि परीक्षा में उसने कुल 165 सवालों के जवाब भरे थे, जबकि जो ओएमआर शीट उसे भेजी गई, उसमें सिर्फ 41 एंट्री ही दर्ज हैं।
ओएमआर शीट पर खड़े किए सवाल
इतना ही नहीं, बिंदुश्री ने ओएमआर शीट पर मौजूद अंगूठे के निशान पर भी सवाल खड़े किए हैं। उसका आरोप है कि थंब इंप्रेशन के साथ छेड़छाड़ की गई लगती है, क्योंकि उसमें एक के ऊपर एक, दो अलग-अलग अंगूठों के निशान ओवरलैप होते दिख रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उसने यह भी बताया कि ओएमआर शीट पर उसका एंट्री टाइम दोपहर 1:56 बजे और एग्जिट टाइम 1:57 बजे दर्शाया गया है, यानी सिर्फ एक मिनट का अंतर। उसका कहना है कि किसी भी छात्र के लिए महज साठ सेकंड में पूरी ओएमआर शीट भरना असंभव है। रिकॉर्ड के मुताबिक, ओएमआर शीट पर उसके अपने दस्तखत दोपहर 1:52 बजे के हैं, जबकि दो अलग-अलग इनविजिलेटरों के हस्ताक्षर क्रमशः 1:56 और 1:57 बजे के दर्ज हैं, यह समयक्रम भी छात्रा के दावे के मुताबिक कई सवाल खड़े करता है।
एनटीए को भेजा ईमेल
अपनी शिकायत को लेकर बिंदुश्री ने 22 जुलाई को ही एनटीए को एक औपचारिक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने अपनी असली ओएमआर शीट की मांग की। उसका दावा है कि वही शीट उसे 663 अंक दिलाने वाली थी। लेकिन आज तक इस मेल का कोई जवाब नहीं आया। छात्रा का दावा है कि उसके शिक्षकों ने भी कई बार एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क करने की कोशिश की, मगर कॉल का कोई उचित जवाब नहीं मिला।
बिंदुश्री के पिता जगदीश ने भी इस पूरे मामले पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि बेटी ने दो साल तक कोचिंग ली और प्रैक्टिस टेस्ट में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि आंसर-की के हिसाब से बेटी को 668 अंक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे में माइनस 11 अंक देखकर पूरा परिवार सन्न रह गया। जब उन्होंने ओएमआर शीट को गौर से देखा, तो उन्हें लगा जैसे वह किसी और छात्र की शीट हो। उन्होंने एनटीए से गुजारिश की है कि बेटी को उसकी असली ओएमआर शीट सौंपी जाए और इंसाफ दिलाया जाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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