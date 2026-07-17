घर से ही तैयारी कर श्रावणी कुडाले ने हासिल की AIR 5, बनीं लड़कियों में टॉपर; अब AIIMS दिल्ली एकमात्र लक्ष्य
NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा हुई परीक्षा में बारामती की रहने वाली श्रावणी कुडाले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल कर महिला टॉपर का खिताब जीता है।
जब कोई छात्र सालों की दिन-रात की मेहनत के बाद किसी बड़ी और अहम परीक्षा में बैठता है और अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो दिल टूट जाना लाजमी है। मायूसी, निराशा और गुस्सा आना एक आम बात है। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती की रहने वाली 18 साल की श्रावणी कुडाले ने इस मायूसी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उस मुश्किल और अनिश्चित वक्त में एक ऐसा नजरिया अपनाया जो आज देश भर के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी मिसाल बन गया है। नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो श्रावणी ने ना सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि 720 में से 710 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की। इस शानदार स्कोर के साथ वह पूरे देश की महिला टॉपर बनकर उभरी हैं। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र टॉपर का भी खिताब अपने नाम किया है। श्रावणी ने कैसे हासिल किया ये मुकाम, आइए जानते हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, श्रावणी बताती हैं कि जब परीक्षा रद्द होने की खबर आई तो उन्होंने नकारात्मक ख्यालों से दूरी बना ली। बजाय इसके कि वह परेशान हों, उन्होंने हालात को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखा। उनका कहना था, "मैंने सोचा कि मुझे नीट की परीक्षा देने का एक और मौका मिल रहा है। तैयारी के लिए कुछ और दिन मिल गए हैं, जिसका इस्तेमाल मैं अपना स्कोर बेहतर करने में कर सकती हूं।" उनका यही नजरिया तैयारी के उस सबसे तनावपूर्ण दौर में उनके लिए एक बड़ी ढाल साबित हुआ।
एम्स का बड़ा सपना
श्रावणी की जड़ें बहुत ही साधारण परिवार से जुड़ी हैं। उनके माता-पिता बारामती में जिला परिषद स्कूल में शिक्षक हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक सरकारी स्कूल में ही हुई, जिसके बाद उन्होंने एक स्थानीय कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी शुरू की। बायोलॉजी में हमेशा से उनकी गहरी दिलचस्पी रही है। वह बताती हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा उन्हें अपनी बड़ी बहन से मिली, जो फिलहाल सतारा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएएमएस कर रही हैं। अपनी इस बेमिसाल सफलता के बाद, श्रावणी को पूरा भरोसा है कि उनका सपना सच होगा और उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान, एम्स नई दिल्ली के एमबीबीएस कोर्स में आसानी से दाखिला मिल जाएगा।
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें देश के टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद थी, तो उनका जवाब बहुत ही सधा हुआ था। उन्होंने कहा, "मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि मैंने जितनी मेहनत की है, उसके हिसाब से मुझे किसी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन पूरे देश की महिला टॉपर बनना मेरे लिए सोने पर सुहागा जैसा है।" श्रावणी के माता-पिता का कहना है कि उनके घर में पढ़ाई-लिखाई और आत्म-अनुशासन हमेशा से जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। उनके माता-पिता ने प्राइमरी स्कूल तक बच्चों की पढ़ाई पर बारीकी से ध्यान दिया, जिसके बाद खुद से पढ़ाई करना भाई-बहनों की आदत बन गई।
अपनी तैयारी के तरीके पर बात करते हुए श्रावणी ने एक बहुत ही अहम सलाह दी। उनका मानना है कि किताबों को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने तैयारी करने वाले दूसरे छात्रों को आखिरी समय में रट्टा मारने के बजाय लगातार और नियमित रूप से पढ़ाई करने की सलाह दी है। उनका रूटीन भी काफी सख्त था। वह अपनी कोचिंग क्लास में करीब सात घंटे बिताने के बाद, हर दिन लगभग छह घंटे सिर्फ सेल्फ-स्टडी को देती थीं। "इस मेहनत का नतीजा वाकई बहुत सुकून देने वाला रहा है। अब मैं अपनी पसंद के कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला ले सकती हूं," श्रावणी ने खुशी जताते हुए कहा।
परिवार ने भी दिया खूब साथ
नीट की तैयारी के दौरान होने वाले तनाव को कम करने में ध्यान ने उनकी बहुत मदद की। श्रावणी कहती हैं कि ध्यान लगाने से उन्हें परीक्षा रद्द होने के बाद के मुश्किल वक्त में शांत रहने में मदद मिली। इसके अलावा, जब भी वह पढ़ाई से ब्रेक लेती थीं, तो अपने परिवार वालों से बातचीत करना उन्हें बहुत सुकून देता था। फिर भी अगर कभी तनाव महसूस होता, तो वह अपने शिक्षकों से बात करती थीं, जो हमेशा उनका हौसला बढ़ाते और उनका आत्मविश्वास वापस लाते थे।
बड़े शहर की चकाचौंध से दूर घर में की तैयारी
सबसे खास बात यह रही कि श्रावणी ने तैयारी के लिए किसी बड़े महानगर या कोचिंग हब का रुख नहीं किया। यह उनका एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था। उन्होंने अपने घर, बारामती में ही रहकर सक्सेस कोड नाम के एक स्थानीय कोचिंग सेंटर से तैयारी की। उनका मानना था कि घर से दूर जाने के बजाय यहां रहना ज्यादा सही है, क्योंकि उनके कोचिंग संस्थान में छात्रों की संख्या सीमित थी। वह कहती हैं, "इससे हर छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल पाता था, क्योंकि आखिर में हर छात्र के डाउट और चुनौतियां अलग-अलग होती हैं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव