NEET 2026 Fee Refund: नीट फीस रिफंड पोर्टल कल हो जाएगा बंद, अभी बैंक डिटेल्स करें सबमिट
NEET UG 2026 Fee Refund Portal: नीट-यूजी (neet UG) 2026 परीक्षा के रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा शुरू की गई फीस रिफंड की प्रक्रिया कल 27 मई 2026 को बंद कर दी जाएगी।
NEET UG 2026 Fee Refund: नीट-यूजी (neet UG) 2026 परीक्षा के रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा शुरू की गई फीस रिफंड की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। एनटीए द्वारा जारी किया गया विशेष ऑनलाइन रिफंड पोर्टल कल यानी 27 मई 2026 (रात 11:50 बजे) को बंद कर दिया जाएगा।
ऐसे में जिन योग्य अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और प्रशासनिक गड़बड़ियों के चलते रद्द हुई इस प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके पास अपने या अपने माता-पिता के एक्टिव बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने का यह आखिरी मौका है। एनटीए ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और बिना बैंक विवरण के रिफंड प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी।
22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य; 21 जून को दोबारा परीक्षा
21 जून 2026 को री-नीट (Re-NEET) का आयोजन किया जाना तय हुआ है, जिसके लिए छात्रों से कोई नया शुल्क नहीं लिया जा रहा है। 3 मई को देश-विदेश के 551 शहरों में आयोजित हुई इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक उम्मीदवार बैठे थे, जिसे पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था। अब एनटीए पुरानी ली गई फीस को पारदर्शी तरीके से सीधे छात्रों के खातों में वापस भेज रहा है।
रिफंड पाने के लिए इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो
- सबसे पहले नीट-यूजी के आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल पर जाएं।
2. अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (लॉगिन क्रेडेंशियल) की मदद से कैंडिडेट डैशबोर्ड पर लॉगिन करें।
3. होमपेज पर दिख रहे "Fee Refund Link / Bank Details Update" के विशेष लिंक पर क्लिक करें।
4. इसके बाद खुलने वाले फॉर्म (Annexure-I) में खाताधारक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और सही आईएफएससी (IFSC) कोड दर्ज करें।
5. कैंसिल्ड चेक का विकल्प: ट्रांजैक्शन फेल होने से बचाने के लिए एनटीए ने एक कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque) या बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी दिया है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।
6. डिटेल्स को अच्छी तरह से जांच लें और 'सबमिट' बटन दबाएं।
एनटीए की जरूरी गाइडलाइंस और सख्त हिदायत
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद उसे फाइनल माना जाएगा। इसके बाद बैंक डिटेल्स में किसी भी प्रकार का सुधार, एडिटिंग या बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत जानकारी भरने पर रिफंड रुक सकता है। यदि किसी छात्र को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे एनटीए के हेल्पलाइन नंबर +91-11-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या अपनी समस्या लिखकर neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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