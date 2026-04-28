नीट यूजी 2026 परीक्षा के दिन इन छोटी गलतियों से भी रद्द हो सकती है उम्मीदवारी; जानें ड्रेस कोड और NTA के सख्त नियम
NEET UG 2026 Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा की घड़ी अब करीब है। आइए जानते हैं परीक्षा के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
NEET UG 2026 Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा की घड़ी अब करीब है। मेडिकल की पढ़ाई का सपना संजोए लाखों छात्र अपनी सालों की मेहनत को सफल बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परीक्षा हॉल के भीतर की गई एक छोटी सी गलती आपकी सालों की तपस्या पर पानी फेर सकती है?
एक गाइडलाइन में छात्रों को उन सामान्य लेकिन गंभीर गलतियों के प्रति आगाह किया गया है, जो अक्सर छात्र अनजाने में कर बैठते हैं। आइए जानते हैं परीक्षा के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
1. टाइम मैनेजमेंट: रिपोर्टिंग समय और प्रवेश
नीट परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। छात्रों के लिए सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे परीक्षा शुरू होने के समय को ही पहुंचने का समय मान लेते हैं। अभ्यर्थियों को सुबह 11:00 बजे से रिपोर्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। दोपहर 1:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र का गेट सख्ती से बंद कर दिया जाएगा। देरी होने पर किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।
2. ड्रेस कोड का उल्लंघन
सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए NTA ने सख्त ड्रेस कोड लागू किया है। हल्के रंग के कपड़े, आधी आस्तीन की शर्ट या टी-शर्ट और साधारण चप्पल या सैंडल पहनें। जूते पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। बड़े बटन वाले कपड़े, कढ़ाई वाले वस्त्र, लंबी आस्तीन और भारी गहने (जैसे झुमके, अंगूठी, चेन) पहनकर आने पर तलाशी के दौरान देरी हो सकती है या प्रवेश रोका जा सकता है।
3. वर्जित वस्तुएं: जो आपको मुसीबत में डाल सकती हैं
परीक्षा केंद्र पर गहन तलाशी मेटल डिटेक्टर से की जाएगी। इन वस्तुओं को साथ ले जाना 'अनफेयर मीन्स' (UFM) की श्रेणी में आता है:
इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर या कोई भी हेल्थ बैंड।
स्टेशनरी: पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल या कागज के टुकड़े। आपको परीक्षा हॉल के अंदर NTA द्वारा ही बॉलपॉइंट पेन दिया जाएगा।
निजी सामान: वॉलेट, धूप का चश्मा, बेल्ट, टोपी और हैंडबैग ले जाने की अनुमति नहीं है।
4. OMR शीट भरते समय सावधानी
नीट परीक्षा ऑफलाइन होती है। OMR शीट पर की गई एक गलती पूरे पेपर को अमान्य कर सकती है। गोले को अधूरा भरना या टिक मार्क लगाना गलत माना जाता है। गोले को पूरी तरह और गहरे तरीके से भरें। एक प्रश्न के लिए दो गोले भरने पर निगेटिव मार्किंग हो सकती है या उसे शून्य अंक दिए जाएंगे। OMR शीट को मोड़ना, खरोंचना या उस पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करना सख्त मना है।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट
घर से निकलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं:
एडमिट कार्ड: जिस पर आपकी फोटो और अंगूठे का निशान स्पष्ट हो।
पासपोर्ट साइज फोटो: वही फोटो जो आपने आवेदन फॉर्म में अपलोड की थी।
वैलिड आईडी प्रूफ: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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