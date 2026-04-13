NEET UG 2026 Exam City Slip: नीट यूजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप neet.nta.nic.in पर जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड
NEET UG 2026 Exam City Slip: नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
NEET UG 2026 ity intimation slips download: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी 2026' (NEET UG) की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। अब परीक्षार्थी यह जान सकते हैं कि उन्हें परीक्षा देने के लिए किस शहर में जाना होगा।
यह स्लिप छात्रों को उनके यात्रा और ठहरने की योजना पहले से बनाने में मदद करती है, ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी भी तरह की हड़बड़ी का सामना न करना पड़े। उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या होती है सिटी इंटिमेशन स्लिप?
अक्सर छात्र सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड के बीच कन्फयूज हो जाते हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। यह केवल एक पूर्व-सूचना है जो छात्र को उसके आवंटित परीक्षा शहर के बारे में जानकारी देती है। असली एडमिट कार्ड, जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर और दिशा-निर्देश होंगे, उसे परीक्षा से कुछ दिन पहले अलग से जारी किया जाएगा।
कैसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप? (आसान प्रक्रिया)
एनटीए ने पोर्टल को छात्रों के लिए बेहद सरल रखा है। अपनी सिटी स्लिप देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "NEET UG 2026 City Intimation Link" पर क्लिक करें।
अपना आवेदन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
3. सुरक्षा पिन (Security Pin) भरने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
4. आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा की तारीख और उम्मीदवारों की संख्या
इस साल नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 को होने जा रहा है। मेडिकल की लगभग 1 लाख से अधिक एमबीबीएस (MBBS) सीटों, बीडीएस (BDS), आयुष कोर्सेज और नर्सिंग सीटों के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है। देशभर के 500 से अधिक शहरों और विदेशों के कुछ केंद्रों पर यह परीक्षा पेन-एंड-पेपर (ऑफलाइन) मोड में आयोजित की जाएगी।
अगर जानकारी गलत हो तो क्या करें?
यदि किसी छात्र को अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड करने में समस्या आ रही है या आवंटित शहर को लेकर कोई गंभीर तकनीकी गलती दिखती है, तो वे तुरंत एनटीए के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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