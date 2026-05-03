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NEET UG 2026 Exam Analysis : MBBS-BDS दाखिले के लिए इस बार कितना मुश्किल था नीट यूजी का पेपर?

May 03, 2026 06:18 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026 परीक्षा खत्म होते ही छात्रों और एक्सपर्ट्स के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। जानिए इस साल का पेपर कितना कठिन था, किस सेक्शन ने परेशानी बढ़ाई।

NEET UG 2026 Exam Analysis : MBBS-BDS दाखिले के लिए इस बार कितना मुश्किल था नीट यूजी का पेपर?

MBBS-BDS में दाखिले के लिए देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 आखिरकार खत्म हो चुकी है। रविवार को लाखों छात्रों ने परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते ही सबसे पहले एक-दूसरे से यही पूछा कि पेपर कैसा गया? इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने देशभर के 551 शहरों में 5432 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करवाई, जिसमें करीब 22.79 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा खत्म होते ही अलग-अलग शहरों से छात्रों के शुरुआती रिएक्शन सामने आने लगे हैं। कहीं राहत दिखी, कहीं तनाव, तो कहीं छात्रों ने सीधे कह दिया कि इस बार भी NTA ने आसान रास्ता नहीं चुना।

छात्रों के चेहरे पर राहत, लेकिन केमिस्ट्री ने बढ़ाई टेंशन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते ज्यादातर छात्रों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। कई छात्र मुस्कुराते नजर आए, लेकिन बातचीत में पता चला कि पेपर ने उन्हें पूरे तीन घंटे तक बांधे रखा। जागरण में छपी खबर के मुताबिक, लखनऊ से परीक्षा देकर निकले एक छात्र ने बताया कि पेपर उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन केमिस्ट्री सेक्शन ने काफी परेशान किया। छात्र के मुताबिक कुल मिलाकर पेपर कठिन था, मगर पिछले साल जितना डरावना नहीं लगा। वहीं नोएडा से सामने आए एक छात्र के रिएक्शन ने कई उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी। छात्र ने दावा किया कि कुछ सवालों में एक से ज्यादा सही जवाब नजर आ रहे थे, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ।

हर साल मुश्किल हो रहा है NEET?

CBSE बोर्ड की छात्रा शिवानी, जिन्होंने इस साल NEET दिया है उन्होंने कहा कि इस बार का पेपर पिछले कई वर्षों की तुलना में ज्यादा कठिन महसूस हुआ। उनके मुताबिक पेपर का स्तर पिछले साल जैसा ही नजर आया। उन्होंने कहा कि अब हर साल प्रतियोगिता और कठिनाई दोनों बढ़ती जा रही हैं। छात्रों को सिर्फ रटने से नहीं बल्कि गहरी समझ के साथ तैयारी करनी पड़ रही है। कई छात्रों ने यह भी माना कि इस बार सीधे NCERT लाइन वाले सवाल कम और कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न ज्यादा थे। यही वजह रही कि जिन छात्रों की तैयारी कॉन्सेप्ट पर मजबूत थी, उन्हें पेपर थोड़ा बेहतर लगा।

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कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ही होगा चयन

रिपोर्ट की मानें तो परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद शिक्षा विशेषज्ञों ने भी NEET 2026 पेपर का शुरुआती विश्लेषण साझा किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार का पेपर संतुलित था, लेकिन इसमें सीधा फोकस कॉन्सेप्ट पर रखा गया। एक विशेषज्ञ ने कहा कि NTA अब साफ संकेत दे रहा है कि सिर्फ याद करके परीक्षा निकालना मुश्किल होता जा रहा है। जिन छात्रों की कॉन्सेप्चुअल समझ मजबूत होगी, वही आगे निकल पाएंगे। एक अन्य विशेषज्ञ ने पेपर को संतुलित से थोड़ा कठिन बताया। उनके अनुसार पिछले साल की तरह इस बार भी अच्छे अंक लाना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 700 से ऊपर स्कोर करने वाले छात्र जरूर मिल सकते हैं।

क्या इस बार आएगा 720 में 720?

NEET के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हमेशा टॉपर स्कोर को लेकर होती है। पिछले साल पेपर कठिन होने के बावजूद हाई स्कोर देखने को मिले थे। इस बार भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 700+ स्कोर संभव है, लेकिन कोई छात्र पूरे 720 अंक ला पाएगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कटऑफ को लेकर भी शुरुआती अनुमान सामने आने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेडिकल सीटों के लिए बढ़ती प्रतियोगिता के कारण कटऑफ नीचे जाने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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