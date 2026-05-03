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NEET UG 2026: नीट परीक्षा आज, जानें ड्रेस कोड, जूते बैन, डॉक्यूमेंट लिस्ट व एंट्री टाइम; ये 4 चीजें ले जाना न भूलें

May 03, 2026 07:31 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026 Exam Guidelines: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज ‘नीट यूजी 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। नीट परीक्षा में ड्रेस कोड बहुत सख्त होता है। छात्रों को हल्के रंग के कपड़े और आधी बाजू की शर्ट/टी-शर्ट पहननी चाहिए।

NEET UG 2026: नीट परीक्षा आज, जानें ड्रेस कोड, जूते बैन, डॉक्यूमेंट लिस्ट व एंट्री टाइम; ये 4 चीजें ले जाना न भूलें

NEET UG 2026 Exam Guidelines: आज यानी 3 मई 2026 का दिन देशभर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट' (NEET-UG 2026) का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा देश के सैकड़ों शहरों और विदेशों के केंद्रों पर एक साथ दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की अफरा-तफरी या असुविधा से बचने के लिए छात्रों को समय और डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप भी आज इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो नीचे दी गई चेकलिस्ट को एक बार जरूर पढ़ लें।

समय का रखें खास ख्याल (एंट्री टाइम)

NTA के नियमों के मुताबिक, परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन छात्रों को उनके एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय पर ही केंद्र पहुंचना होगा।

गेट बंद होने का समय: दोपहर 1:30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए ट्रैफिक और दूरी को ध्यान में रखते हुए केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें।

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जरूरी डॉक्यूमेंट

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए आपको इन चीजों को अपने साथ ले जाना अनिवार्य है:

एडमिट कार्ड: एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड, जिस पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकी हो।

पासपोर्ट साइज फोटो: वही फोटो जो आपने आवेदन फॉर्म में अपलोड की थी।

पोस्टकार्ड साइज फोटो: 4"x6" आकार की रंगीन फोटो, जिसे एडमिट कार्ड के निर्धारित स्थान पर चिपकाना होगा।

वैलिड आईडी प्रूफ: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट की ओरिजनल कॉपी।

पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र: यदि लागू हो, तो संबंधित प्रमाण पत्र साथ रखें।

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क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं?

परीक्षा केंद्र के भीतर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त पाबंदियां लागू हैं:

पेन: आपको परीक्षा हॉल के भीतर ही पारदर्शी बॉलपॉइंट पेन दिया जाएगा, घर से पेन ले जाने की जरूरत नहीं है।

पानी की बोतल: आप केवल एक पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं।

वर्जित वस्तुएं: मोबाइल फोन, घड़ी, कैलकुलेटर, कोई भी गहना (ज्वैलरी), पर्स या कोई भी खाने-पीने की चीज अंदर ले जाना सख्त मना है।

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ड्रेस कोड का पालन करें

याद रखें कि नीट परीक्षा में ड्रेस कोड बहुत सख्त होता है। छात्रों को हल्के रंग के कपड़े और आधी बाजू की शर्ट/टी-शर्ट पहननी चाहिए। जूतों की जगह चप्पल या कम हील वाली सैंडल ही पहनकर आएं, क्योंकि जूतों में प्रवेश वर्जित है।

अंतिम समय के लिए सुझाव

आज की परीक्षा केवल आपके ज्ञान की ही नहीं, बल्कि आपके धैर्य की भी परीक्षा है। शांत मन से केंद्र पर पहुंचें और ओएमआर (OMR) शीट भरते समय सावधानी बरतें। एनटीए ने सभी केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की है ताकि परीक्षा निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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