NEET UG : परीक्षा केंद्र के लिए गूगल मैप पर भरोसा न करें, NTA ने नीट परीक्षार्थियों को किया आगाह
NEET UG 2026: एनटीए ने शुक्रवार को अपनी नई गाइडलाइन में नीट परीक्षार्थियों को विशेष चेतावनी देते हुए कहा कि वे परीक्षा केंद्रों की लोकेशन के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर न रहें।
NEET UG 2026 Exam Center : एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 3 मई रविवार को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने जा रही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर लगातार दिशानिर्देश जारी कर रहा है। एनटीए ने शुक्रवार को अपनी नई गाइडलाइन में नीट परीक्षार्थियों को विशेष चेतावनी देते हुए कहा कि वे परीक्षा केंद्रों की लोकेशन के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर न रहें। तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ केंद्रों की लोकेशन मैप पर अस्पष्ट हो सकती है, इसलिए छात्र एडमिट कार्ड पर दिए गए पते की भौतिक पुष्टि पहले ही कर लें, ताकि परीक्षा के दिन देरी न हो।
एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे 3 मई को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रास्ता कंफर्म करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहले से ही जाकर देख लें। एनटीए ने छात्रों को आगाह किया है कि गूगल मैप पर कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन पिन गलत हो सकती हैं।
एनटीए ने एक्स पर पोस्ट किया, 'उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए अपने परीक्षा केंद्र के सही पते को ध्यान से जांच लें। यह बात सामने आई है कि कुछ केंद्रों की लोकेशन गूगल मैप्स और इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म (जैसे, IIIT पुणे) पर गलत दिखाई दे सकती है। कृपया सिर्फ मैप पिन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहें।'
ट्रैफिक, मौसम को ध्यान में रखकर खूब एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें
NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए पूरे पते को दोबारा जांच लें, सही जगह की जानकारी पहले से पक्की कर लें, और उसी हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं। एनटीए ने अपने ट्वीट में आगे कहा, 'ट्रैफिक, मौसम (कुछ इलाकों में बारिश) या किसी और देरी के लिए अपने पास काफी अतिरिक्त समय लेकर चलें। कृपया शांत रहें, पहले से योजना बनाएं, और समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।'
नीट परीक्षा 2 बजे से, 1.30 बजे बंद हो जाएंगे एंट्री गेट
नीट यूजी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है, और दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। यानी आधा घंटे पहले एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे।
इस बार नीट में 3000 आवेदक बढ़े
इस साल नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 22,79,743 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। नीट में इस बार पिछले साल के मुकाबले करीब 3000 उम्मीदवार बढ़ गए हैं।
नीट परीक्षा में 58 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी होंगे शामिल
देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए बेटियां आगे हैं। पिछले तीन वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए पंजीयन करने से लेकर रिजल्ट में लड़कियां आगे हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2026 के लिए पंजीकरण के आंकड़े चिकित्सा के क्षेत्र में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी की कहानी बयां कर रहे हैं। इस साल कुल 22,79,743 अभ्यर्थियों ने नीट यूजी के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें 13,32,928 महिला और 9,46,815 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। यानी कुल पंजीकरण में लगभग 58 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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