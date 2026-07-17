NEET UG 2026 Cut Off : नीट यूजी कटऑफ बढ़ी, देखें कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स
NEET UG 2026 Cut Off : जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इनकी क्वालिफाइंग कटऑफ (50वां पर्सेंटाइल) में तगड़ा इजाफा हुआ है। यह पिछले साल के 686–144 से बढ़कर इस साल 715–213 हो गया है।
NEET UG 2026 Cut Off : नीट यूजी 2026 रिजल्ट के बाद इसकी कटऑफ भी जारी कर दी गई है। इस बार नीट यूजी की क्वालिफाइंग कटऑफ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में सभी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इनकी क्वालिफाइंग कटऑफ (50वां पर्सेंटाइल) में तगड़ा इजाफा हुआ है। यह पिछले साल के 686–144 से बढ़कर इस साल 715–213 हो गया है। वहीं OBC, SC, और ST (40वां पर्सेंटाइल) तीनों श्रेणियों के लिए 2025 में कटऑफ 143–113 था, जो 2026 में काफी अधिक बढ़कर 212–177 हो गया है।
यहां देखें नीट यूजी 2026 का क्वालिफाइंग कटऑफ अंक
कैटेगरी | क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल | 2025 कटऑफ | 2026 कटऑफ
यूआर (UR) / ईडब्ल्यूएस (EWS) | 50वां पर्सेंटाइल | 686–144 | 715–213 |
ओबीसी (OBC) | 40वां पर्सेंटाइल | 143–113 | 212–177 |
एससी (SC) | 40वां पर्सेंटाइल | 143–113 | 212–177 |
एसटी (ST) | 40वां पर्सेंटाइल | 143–113 | 212–177 |
यूआर (UR) / ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूबीडी (EWS-PwBD) | 45वां पर्सेंटाइल | 143–127 | 212–194 |
ओबीसी-पीडब्ल्यूबीडी (OBC-PwBD) | 40वां पर्सेंटाइल | 126–113 | 193–177 |
एससी-पीडब्ल्यूबीडी (SC-PwBD) | 40वां पर्सेंटाइल | 126–113 | 193–177 |
एसटी-पीडब्ल्यूबीडी (ST-PwBD) | 40वां पर्सेंटाइल | 126–113 | 191–178 |
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कितने कितने अभ्यर्थी कितने कटऑफ अंक के दायरे में
UR/EWS: 50वां परसेंटाइल | कटऑफ: 715–213 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 996,935
OBC: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 81,111
SC: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 29,947
ST: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 12,452
UR/EWS-PwBD: 45वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–194 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 480
OBC-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 193–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 185
SC-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 193–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 64
ST-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 191–178 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 11
कितने कितने अभ्यर्थी कितने कटऑफ अंक के दायरे में
UR/EWS: 50वां परसेंटाइल | कटऑफ: 715–213 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 996,935
OBC: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 81,111
SC: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 29,947
ST: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 12,452
UR/EWS-PwBD: 45वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–194 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 480
OBC-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 193–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 185
SC-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 193–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 64
ST-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 191–178 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 11
नीट में आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल ने किया टॉप, देखें टॉपरों की लिस्ट
परीक्षा में बैठे करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11.21 लाख ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की है। पास होने वाले उम्मीदवारों में करीब 58 फीसदी छात्राएं हैं। आर्यन गुप्ता (पंजाब) और पंशुल बंसल (हरियाणा) ने 720 में से 715 का उच्चतम स्कोर संयुक्त रूप से प्राप्त किया है। आर्यन की ऑल इंडिया रैंक 1 और पंशुल की रैंक 2 रही। कुल 19 उम्मीदवारों ने 720 में से 700 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
नीट यूजी (NEET UG) 2026 परीक्षा के पहले 20 ओवरऑल टॉपर की लिस्ट ( Re NEET UG Topper 2026 List )
| रैंक | नाम | पर्सेंटाइल | राज्य | कैटेगरी |
| 1 | आर्यन गुप्ता | 99.9999 | पंजाब | जनरल |
| 2 | पंशुल बंसल | 99.9999 | हरियाणा | जनरल |
| 3 | उपलक्ष्य गोयल | 99.99985 | राजस्थान | जनरल |
| 4 | आयुष भलोटिया | 99.99965 | बिहार | जनरल |
| 5 | कुडाले श्रावणी कृष्णा | 99.99965 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |
| 6 | रिया रंजन | 99.99965 | बिहार | ओबीसी-एनसीएल |
| 7 | आर्यन दुबे | 99.99965 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 8 | गीतांश सरीन | 99.99915 | पंजाब | जनरल |
| 9 | गौरव सिंह | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 10 | मोहनीश मारुति भोसले | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 11 | अभिलाष | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 12 | वेंकटपति वेलायुथम वी ए | 99.99915 | तमिलनाडु | जनरल |
| 13 | वीरिहगारी सह्यु | 99.99915 | तेलंगाना | जनरल |
| 14 | पाटिल सार्थक महेश | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 15 | कृष गुप्ता | 99.99915 | पंजाब | जनरल |
| 16 | कार्तिक चौधरी | 99.99915 | राजस्थान | जनरल |
| 17 | मंशा गर्ग | 99.99915 | हरियाणा | जनरल |
| 18 | कृतिक जैन | 99.99905 | राजस्थान | जनरल |
| 19 | बुरा साई शरण | 99.99905 | तेलंगाना | ओबीसी-एनसीएल |
| 20 | वैष्णवी दास | 99.9978999 | कर्नाटक | जनरल |
किस कैटेगरी के कितने उम्मीदवार हुए पास
ओबीसी -NCL: 5.12 लाख
जनरल : 2.91 लाख
एससी - 1.59 लाख
जनरल EWS: 95,026
एसटी - 63,716
PwBD: 3,666
PwD: 303
कुछ अहम आंकड़े
सर्वाधिक स्कोर : 720 में से 715 अंक (आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल द्वारा संयुक्त रूप से)।
700 से अधिक अंक: 19 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए।
690 से अधिक अंक:** 138 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए। इनमें से 93% से अधिक ने पहली बार परीक्षा दी थी और 99% की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच है।
650 और उससे अधिक अंक: 1,492 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए।
600 और उससे अधिक अंक: 10,160 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए।
500 और उससे अधिक अंक: 90,780 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए।
705 से अधिक अंक लाने वाले शीर्ष 17 रैंकर्स 8 राज्यों से आते हैं।
स्टेट टॉपर्स
17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 26 ने 690 से अधिक अंक हासिल किए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी