NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 करेक्शन विंडो ओपन, जानें 14 मार्च तक किन डिटेल्स को बदल सकते हैं छात्र
NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, 12 मार्च 2026 से आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए ‘करेक्शन विंडो’ आधिकारिक रूप से खोल दी है। सुधार की यह विंडो केवल तीन दिनों के लिए खुली रहेगी।
NEET UG 2026: मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी' (neet UG) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, 12 मार्च 2026 से आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए ‘करेक्शन विंडो’ आधिकारिक रूप से खोल दी है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी डिटेल्स को सही कर सकते हैं। यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है।
महत्वपूर्ण तिथियां और समय
एनटीए के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, सुधार की यह विंडो केवल तीन दिनों के लिए खुली रहेगी:
शुरुआत: 12 मार्च 2026 (दोपहर 12:00 बजे से)
अंतिम तिथि: 14 मार्च 2026 (रात 11:50 बजे तक)
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। यह सुधार करने का एकमात्र और अंतिम मौका होगा, इसके बाद किसी भी स्थिति में सुधार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार?
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार सभी क्षेत्रों में बदलाव नहीं कर सकते। कुछ विशेष डिटेल्स जिन्हें बदला जा सकता है, उनमें शामिल हैं:
- माता-पिता का नाम: उम्मीदवार अपने पिता या माता के नाम में सुधार कर सकते हैं (दोनों में नहीं)।
2. श्रेणी : छात्र अपनी श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) बदल सकते हैं। यदि श्रेणी बदलने से आवेदन शुल्क में अंतर आता है, तो अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
3. शैक्षणिक विवरण: कक्षा 10वीं और 12वीं के अंक, स्कूल का नाम और पासिंग ईयर में सुधार किया जा सकता है।
4. परीक्षा केंद्र और माध्यम: उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा शहर और प्रश्न पत्र के माध्यम (जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि) को बदल सकते हैं।
5. डॉक्यूमेंट: यदि अपलोड किए गए सिग्नेचर या कुछ विशिष्ट प्रमाणपत्र अस्पष्ट हैं, तो उन्हें फिर से अपलोड करने का मौका मिल सकता है।
अभ्यर्थी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड डिटेल्स नहीं बदल पाएंगे।
सुधार करने की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Candidate Login' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
4. डैशबोर्ड पर 'Correction in Application Form' विकल्प को चुनें।
5. जिस भी डिटेल में गलती है, उसे सावधानीपूर्वक सुधारें (बदले हुए विवरण लाल रंग में दिखाई देंगे)।
6. सुधार के बाद सबमिट बटन दबाएं और यदि लागू हो तो अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करें।
7. अंत में, अपडेटेड 'कन्फर्मेशन पेज' का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
परीक्षा की तारीख और अगली प्रक्रिया
नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को ऑफलाइन (पेन-एंड-पेपर) मोड में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एनटीए अप्रैल के अंत में एग्जाम सिटी स्लिप और फिर एडमिट कार्ड जारी करेगा।
