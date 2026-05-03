MBBS सीट का सपना कितना करीब? NEET Answer Key 2026 से लगेगा अंदाजा; कब तक होगा जारी
NEET UG 2026 की परीक्षा के बाद अब छात्रों को NTA NEET UG 2026 Answer Key का इंतजार है। जानिए नीट यूजी की आंसर की कब आ सकती है।
MBBS और BDS दाखिले के लिए देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 अब खत्म हो चुकी है। 3 मई को आयोजित इस परीक्षा में लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षा के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि NTA आखिर Answer Key कब जारी करेगा। हर साल की तरह इस बार भी छात्र अपने संभावित नंबरों का अंदाजा लगाने के लिए NEET UG Answer Key 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल NEET UG परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल 5,432 से ज्यादा सेंटर बनाए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस बार करीब 22.79 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
कब जारी हो सकती है NEET UG 2026 Answer Key
फिलहाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की तरफ से आंसर की जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा के लगभग एक महीने बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी छात्र यह देख सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा में कौन से जवाब दिए थे और NTA ने किस जवाब को सही माना है। इससे छात्रों को अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने में काफी मदद मिलती है।
छात्रों को मिलेगा आंसर चैलेंज करने का मौका
NTA प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका देगा। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी सवाल का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह उसे चैलेंज कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को संबंधित सवाल के समर्थन में दस्तावेज या प्रमाण भी अपलोड करने होंगे। हर सवाल को चैलेंज करने के लिए 200 रुपये फीस जमा करनी होगी। NTA सभी आपत्ति की जांच सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से करेगा। अगर किसी आपत्ति को सही पाया जाता है, तो फाइनल आंसर की में बदलाव किया जाएगा।
NEET UG 2026 Answer Key ऐसे करें डाउनलोड
NEET UG 2026 की Answer Key डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
- सबसे पहले NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद “NEET UG 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।
- अब अपना लॉगइन क्रिडेन्शियल दर्ज करें।
- स्क्रीन पर आंसर की दिखाई देगी।
- इसे डाउनलोड करें और अपनी रिस्पॉन्स शीट से मिलान करें।
आंसर की पर आपत्ति ऐसे करें
अगर किसी सवाल पर आपत्ति दर्ज कराना है तो उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद “Challenge Answer Key” विकल्प पर क्लिक करें। अब उन सवालों को चुनें जिन्हें आपत्ति दर्ज करनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। हर सवाल के लिए 200 रुपये फीस जमा करें। इसके बाद objection submit पर क्लिक कर दें।
MBBS दाखिले के लिए Cut Off पर भी नजर
आंसर की जारी होने के बाद छात्रों की नजर सेफ स्कोर और अनुमानित कट-ऑफ पर भी रहेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीट पाने के लिए इस बार भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कट-ऑफ अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव