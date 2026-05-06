NEET Answer Key 2026 Direct Link: नीट यूजी आंसर-की neet.nta.nic.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
NEET UG Answer Key 2026 Direct Link : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।
NEET UG 2026 Answer Key Direct Link : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट NEET.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने आंसर-की के साथ छात्रों की ओएमआर (OMR) शीट भी उनके लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। यदि किसी छात्र को किसी उत्तर पर संदेह है, तो वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम परिणामों की घोषणा इन्हीं आपत्तियों के निपटारे के बाद की जाएगी। आपत्ति दर्ज करने का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।
नीट यूजी (neet UG) 2026 परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 को हुआ था। 551 शहरों में 5432 केंद्र बनाये गये थे। परीक्षा संचालन के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और छह हजार से अधिक ऑब्जर्वर और दो लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गयी थी। इस वर्ष करीब 22.79 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
आंसर-की कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
छात्र नीचे दिए गए आसा स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर 'NEET UG 2026 Answer Key ' के लिंक पर क्लिक करें।
आंसर-की की पीडीएफ डाउनलोड करें।
अपनी ओएमआर शीट से मिलान करें।
उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करने का मौका
यदि किसी छात्र को लगता है कि एनटीए द्वारा जारी आंसर-की में कोई उत्तर गलत है, तो वह उसे चुनौती दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न को चुनौती देने के लिए छात्रों को 200 रुपये का भुगतान करना होगा। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल (वापस नहीं होने वाला) होगा। आपत्ति दर्ज करने की सुविधा केवल एक निश्चित समय (आमतौर पर 2-3 दिन) के लिए ही उपलब्ध होती है। छात्र अपनी ओएमआर शीट में रिकॉर्ड किए गए रिस्पांस को भी चुनौती दे सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि मशीन ने उनके गोले को गलत पढ़ा है।
क्या है ‘बोनस अंक’ का नियम?
एनटीए के नियमानुसार, यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक सही विकल्प पाए जाते हैं या कोई प्रश्न गलत साबित होता है, तो उन सभी छात्रों को 4 बोनस अंक दिए जाएंगे जिन्होंने उस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया था। यह नियम उन छात्रों के लिए काफी राहत भरा होता है जो कुछ ही अंकों से कट-ऑफ के करीब रह जाते हैं।
रिजल्ट और फाइनल आंसर-की कब?
प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाएगी। इसके बाद 'फाइनल आंसर-की' तैयार होगी। इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर NEET UG 2026 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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