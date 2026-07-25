NEET UG में कैसे बने टॉपर? AIR 9 गौरव सिंह ने बताया पहली बार में कैसे मिली बड़ी सफलता

गौरव सिंह ने बताया कि उन्होंने NEET की तैयारी पूरे दो वर्षों तक की और पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी के दौरान रिवीजन सबसे अहम भूमिका निभाता है।

हाल ही में नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के नतीजे घोषित हुए, जिसमें खैरथल जिले के लाल गौरव सिंह ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 9 हासिल की है। गौरव सिंह ने अपनी सफलता का मंत्र शेयर किया है। उन्होंने इसका श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासन, लगातार मॉक टेस्ट और बार-बार रिवीजन को दिया है। उन्होंने बताया कि देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली NEET को पास करने के लिए उन्होंने घंटों पढ़ाई करने के बजाय हर दिन तय प्लानिंग के अनुसार लगातार तैयारी की।

कितने घंटे की पढ़ाई समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में गौरव ने कहा कि उन्होंने कभी भी लंबे समय तक पढ़ाई करने को अपनी रणनीति नहीं बनाया। उनका मानना है कि रोजाना नियमित और अनुशासित तरीके से पढ़ाई करना अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने कहा, "मैंने एक दिन में कई घंटे पढ़ाई करने के बजाय हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई की। लगातार मॉक टेस्ट दिए, अपने टीचर्स की बात ध्यान से मानी और पढ़े हुए विषयों का बार-बार रिवीजन किया। यही मेरी सफलता की सबसे बड़ी रणनीति रही।"

2 साल की तैयारी में पहले ही प्रयास में मिली सफलता गौरव सिंह ने बताया कि उन्होंने NEET की तैयारी पूरे दो वर्षों तक की और पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी के दौरान रिवीजन सबसे अहम भूमिका निभाता है। जितनी बार विषयों को दोहराया जाएगा, उतनी ही बेहतर समझ विकसित होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

उन्होंने कहा, "जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करें और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें। छोटी-छोटी असफलताओं से निराश होने के बजाय खुद को प्रेरित रखें और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करें।"

भविष्य के अभ्यर्थियों को दी खास सलाह NEET की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह देते हुए गौरव ने कहा कि सफलता का सबसे बड़ा आधार अनुशासन है। यदि छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करें, सभी विषय समय पर पूरा करें और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें, तो उनके अंक निश्चित रूप से बेहतर होंगे। उन्होंने कहा, "अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन के साथ तैयारी करें, सभी टॉपिक समय पर पूरे करें और लगातार अभ्यास करते रहें। इससे आपके स्कोर में निश्चित रूप से सुधार होगा।"

NEET UG 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 16 जुलाई 2026 को NEET UG 2026 री-एग्जाम का परिणाम घोषित किया था। इस परीक्षा में 11.21 लाख अभ्यर्थी मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालिफाई हुए।

परीक्षा में पंजाब के आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल दोनों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए। हालांकि, टाई-ब्रेकिंग नियमों के आधार पर आर्यन गुप्ता को AIR 1 और पांशुल बंसल को AIR 2 प्रदान की गई। वहीं, गौरव सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल कर देशभर के छात्रों के लिए प्रेरणा बन गए।

NEET UG 2026 री-एग्जाम में देश-विदेश के करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा भारत के 551 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। इस बार परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या भी काफी रही। 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल करने वाले 138 अभ्यर्थी रहे। इनमें 93 प्रतिशत से अधिक छात्र पहली बार NEET परीक्षा देने वाले थे, जबकि 99 प्रतिशत अभ्यर्थियों की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच थी।

NEET UG 2026 स्कोर विवरण 19 अभ्यर्थियों ने 700 से अधिक अंक हासिल किए।

1,492 अभ्यर्थियों ने 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए।

10,160 अभ्यर्थियों के 600 या उससे अधिक अंक आए।