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11वीं कक्षा में बंद कर दिया था इंस्टाग्राम, NEET UG में मिला AIR 20; ऐसी थी स्टडी प्लानिंग

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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नीट की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और एक स्मार्ट स्टडी प्लानिंग बनाई। उनका यही तरीका उन्हें सफलता की सढ़ियों तक ले गया। चलिए वैष्णवी दास की सफलता का राज जानते हैं।

11वीं कक्षा में बंद कर दिया था इंस्टाग्राम, NEET UG में मिला AIR 20; ऐसी थी स्टडी प्लानिंग

हैदराबाद की वैष्णवी दास ने नीट यूजी 2026 में 720 में से 700 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 20 प्राप्त की है। इस सफलता के पीछे उनकी कुछ अच्छी आदतों ने अहम भूमिका निभाई है। नीट की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और एक स्मार्ट स्टडी प्लानिंग बनाई। उनका यही तरीका उन्हें सफलता की सढ़ियों तक ले गया। चलिए वैष्णवी दास की सफलता का राज जानते हैं।

इंस्टाग्राम को किया बंद

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में वैष्णवी ने बताया कि 11वीं कक्षा में पहुंचते ही उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। उनका मानना है कि सोशल मीडिया पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाला सबसे बड़ा कारण है। इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी के दौरान खुद को इससे दूर रखा और अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर बनाए रखा।

स्मार्ट स्टडी प्लानिंग

वैष्णवी ने बताया कि उनकी सफलता का आधार नियमित पढ़ाई, निरंतर अभ्यास (Consistency), मॉक टेस्ट, NCERT की बार-बार रिवीजन और सकारात्मक सोच रही। उन्होंने रोजाना एक तय अध्ययन योजना के अनुसार पढ़ाई की और हर दिन अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान दिया। यही रणनीति उनकी तैयारी को मजबूत बनाती गई।

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कितने घंटे की पढ़ाई

भविष्य में NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई के घंटों की संख्या पर नहीं, बल्कि हर दिन तय किए गए लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार, अनुशासन, निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ की गई तैयारी ही सफलता की सबसे मजबूत कुंजी है।

8वीं में ही तय कर लिया था डॉक्टर बनना

वैष्णवी दास ने बताया कि उन्होंने आठवीं कक्षा से ही डॉक्टर बनने का लक्ष्य तय कर लिया था। इसी के साथ उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी गंभीरता से शुरू कर दी। बाद में उन्होंने मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए चलाए जाने वाले चैतन्य (Chaitanya) के MPL प्रोग्राम में दाखिला लिया और 12वीं तक वहीं से अपनी तैयारी जारी रखी। मॉक टेस्ट की रणनीति के बारे में वैष्णवी ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्होंने धीरे-धीरे फुल सिलेबस टेस्ट की संख्या बढ़ाई। शुरुआत में दिसंबर के आसपास वे रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देती थीं। परीक्षा नजदीक आने पर उन्होंने इसकी संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन दो मॉक टेस्ट कर दी।

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स्टडी प्लानिंग

उन्होंने कहा, "मैं हर सप्ताह पूरे हफ्ते का एक स्टडी प्लान बनाती थी। फिर हर दिन उसी दिन के तय किए गए टारगेट को पूरा करने पर ध्यान देती थी।" वैष्णवी के मुताबिक, उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि पढ़ाई खत्म करते-करते रात के 12 बजे हों या 1 बजे। सबसे जरूरी बात यह थी कि उस दिन का तय किया गया काम हर हाल में पूरा हो।

NEET की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि दो साल की तैयारी लंबी जरूर होती है, लेकिन इस दौरान कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने छात्रों से खुद पर भरोसा रखने, नियमित अभ्यास करने और NCERT की बार-बार रिवीजन करने की सलाह दी। उनके अनुसार, NEET की तैयारी के लिए NCERT सबसे भरोसेमंद किताब है।

सेहत का भी ख्याल

वैष्णवी ने यह भी कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ अच्छी सेहत और पर्याप्त नींद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। उनका मानना है कि सकारात्मक सोच, संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम के साथ की गई तैयारी ही लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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