प्रोटेस्ट से रहे दूर, घर पर की पढ़ाई; NEET AIR 2 पांशुल बंसल का सक्सेस मंत्र

पांशुल बंसल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

NEET यूजी 2026 का एग्जाम इस साल के सबसे चर्चित परीक्षाओं में से एक है। इसकी मुख्य परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। लेकिन नीट यूजी पेपर लीक के बाद इसे रद्द कर दिया गया और दोबारा से एग्जाम 21 जून को आयोजित हुए। इसका परिणाम 16 जुलाई को जारी कर दिया गया था। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल के छात्र पांशुल बंसल ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2 हासिल की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक तरफ जहां पेपर लीक को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे, वहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होने के बजाय घर पर रहकर पढ़ाई करना बेहतर समझा।

प्रोटेस्ट में क्यों जाऊं, घर पर करूं पढ़ाई पांशुल बंसल ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि NEET-UG 2026 री-एग्जाम में उन्होंने 99.9999 पर्सेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2 हासिल की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब नीट का पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया, तो वो बहुत निराश और परेशान भी हुए। लेकिन बाद में उन्होंने इसे अपनी तैयारी और प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर मान लिया। पांशुल ने कहा, "मैंने सोचा कि मैं प्रदर्शन में जाने के बजाय घर पर रहकर पढ़ाई करूं, अपनी तैयारी बेहतर बनाऊं और अपना स्कोर बढ़ाऊं।"

बता दें कि पांशुल बंसल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

पेपर लीक के बाद हुई थी निराशा पांशुल बंसल ने बताया कि जब पहली परीक्षा रद्द होने की खबर मिली, तो शुरुआत में उन्हें काफी निराशा और दुख हुआ था। उन्होंने बताया कि एक-दो घंटे बाद मैंने इस स्थिति को पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने खुद को प्रेरित किया और तय किया कि इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन करूंगा।" पांशुल ने बताया कि पहली परीक्षा में उनके करीब 706 अंक आए थे, जबकि री-एग्जाम में उन्होंने 715 अंक हासिल कर अपना प्रदर्शन और बेहतर कर लिया।

शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं पांशुल बताते हैं कि उन्होंने अपने शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया। वो पहले की तरह ही नियमित पढ़ाई करते रह। बस यही सोचा कि पिछले डेढ़ महीने में मुझे अपना शत-प्रतिशत देना है और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। पांशुल ने बताया कि शुरुआत में उनके मन में यह सवाल जरूर आया था कि परीक्षा आखिर रद्द क्यों की गई, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पहली परीक्षा के अंकों के आधार पर भी उनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो सकता था।