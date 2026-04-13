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NEET UG 2026: परीक्षा केंद्रों की जानकारी जारी, अब बस एडमिट कार्ड की बारी

Apr 13, 2026 07:04 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी हो गई है। एडमिट कार्ड जल्द ही neet.nta.nic.in पर आने वाला है, जानें डाउनलोड करने का पूरा तरीका।

NEET UG 2026: परीक्षा केंद्रों की जानकारी जारी, अब बस एडमिट कार्ड की बारी

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे एनटीए ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एजेंसी ने परीक्षा वाले शहरों की जानकारी (Advance City Intimation Slip) पहले ही वेबसाइट पर लाइव कर दी है। अब छात्रों की निगाहें आधिकारिक एडमिट कार्ड पर टिकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले कुछ दिनों में ही हॉल टिकट जारी कर देगी। अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो अपनी यात्रा और ठहरने की प्लानिंग अभी से पक्की कर लें।

3 मई को होगा महामुकाबला

साल 2026 की नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार एनटीए ने परीक्षा का दायरा काफी बढ़ाया है। भारत के 522 शहरों के साथ साथ विदेशों के 14 बड़े शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ताकि छात्रों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े।

सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में न हों कन्फ्यूज

बता दें कि 12 अप्रैल को एनटीए ने जो स्लिप जारी की है, वह सिर्फ परीक्षा वाले शहर की जानकारी देने के लिए है। यह आपका एडमिट कार्ड नहीं है। एनटीए ऐसा इसलिए करता है ताकि जो छात्र दूसरे राज्यों या शहरों से आते हैं, वे वक्त रहते अपनी ट्रेन या बस की बुकिंग कर सकें। आपका असली प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड अलग से जारी होगा, जिसमें आपके स्कूल या कॉलेज (एग्जाम सेंटर) का पूरा पता लिखा होगा।

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NEET UG 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड जारी होते ही आपको एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा। इसे डाउनलोड करना बहुत आसान है:

1. सबसे पहले एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर दिख रहे 'NEET UG Admit Card 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

4. सबमिट बटन दबाते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, क्योंकि बिना फिजिकल कॉपी के परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलना नामुमकिन होगा।

इन बातों का रखें खास ख्याल

जब आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ जाए, तो उसे सरसरी निगाह से न देखें बल्कि एक एक जानकारी को ध्यान से जांचें। आपके नाम की स्पेलिंग, फोटो, सिग्नेचर और रिपोर्टिंग टाइम सही होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी गलती नजर आती है, तो तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

गौरतलब है कि नीट की परीक्षा के जरिए ही देश के टॉप सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में MBBS, BDS और अन्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इसलिए, अपनी तैयारी के साथ साथ एडमिट कार्ड से जुड़े अपडेट्स पर भी पैनी नजर रखें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
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