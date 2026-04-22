NEET Admit Card 2026: 26 अप्रैल को आएंगे नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड, 3 मई को देशभर में होगी परीक्षा
NEET Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि नीट यूजी (neet UG) 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट 26 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे।
NEET Admit Card 2026 Date: मेडिकल की दुनिया में कदम रखने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि नीट यूजी (neet UG) 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट 26 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे। एजेंसी ने यह जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) के माध्यम से साझा की है।
इस अपडेट के बाद छात्रों के बीच हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब परीक्षा में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। एडमिट कार्ड केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह आपके परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की सटीक जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पेपर है।
परीक्षा का पूरा शेड्यूल और समय
एनटीए के अनुसार, नीट यूजी 2026 की परीक्षा अपने निर्धारित समय पर 3 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी।
परीक्षा का माध्यम: ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड)।
समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
परीक्षा अवधि: 3 घंटे।
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखें। केंद्र में प्रवेश की प्रक्रिया सुबह 11:00 बजे से ही शुरू हो जाएगी, और दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड?
26 अप्रैल को लिंक एक्टिव होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'NEET UG 2026 Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।
4. सिक्योरिटी पिन भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और कलर प्रिंटआउट निकाल लें।
एडमिट कार्ड में क्या होगा खास?
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्र इन डिटेल्स को ध्यान से चेक करें-
उम्मीदवार का नाम और फोटो।
रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर।
परीक्षा केंद्र का पूरा पता (ताकि आप समय रहते लोकेशन देख सकें)।
परीक्षा के दिन के लिए एनटीए द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश और ड्रेस कोड।
एजेंसी ने पहले ही एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी थी, जिससे 99.2% छात्रों को उनके द्वारा चुनी गई पहली पसंद का शहर आवंटित हुआ है। अब 26 अप्रैल को छात्र यह जान पाएंगे कि उस शहर के किस विशिष्ट केंद्र पर उन्हें परीक्षा देनी है।
जरूरी सावधानी: फर्जी दावों से बचें
एडमिट कार्ड की अपडेट के साथ ही एनटीए ने छात्रों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी पेपर लीक दावों और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी और छात्र केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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