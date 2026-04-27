NEET UG 2026 Admit Card Out : NTA ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का एडमिट कार्ड, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। नीट यूजी परीक्षा 2026 को लेकर यहां जानिए सभी बड़ी जानकारियां।
NEET UG 2026 Admit Card Out : देशभर में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अब परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवार अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह वही पल है जिसका इंतजार छात्र लंबे समय से कर रहे थे क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में बैठना संभव नहीं होता। इस बार NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। पूरे देश में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम होगा। ऐसे में छात्रों को समय से पहले अपने सेंटर पर पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।
एडमिट कार्ड क्यों है इतना जरूरी
एडमिट कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि आपकी एंट्री टिकट है। इसमें आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश लिखे होते हैं। अगर किसी छात्र के पास एडमिट कार्ड नहीं है या उसमें गलती है, तो उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका
छात्रों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा। वहां लॉगिन करने के लिए एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम दो प्रिंट आउट अपने पास रखें ताकि आखिरी समय में कोई समस्या न हो।
परीक्षा के दिन के लिए जरूरी निर्देश
एनटीए ने साफ कहा है कि छात्रों को एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना, जरूरी दस्तावेज साथ रखना और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई भी प्रतिबंधित चीजें ले जाना सख्त मना है। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसे परीक्षा से बाहर किया जा सकता है।
दिक्कत आने पर क्या करें
अगर किसी छात्र को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के जरिए सहायता लेने का विकल्प दिया है। छात्र सीधे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही, आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहना भी जरूरी है।
गौरतलब है कि NEET UG देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके जरिए MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिला मिलता है। यह परीक्षा National Medical Commission के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती है। हर साल लाखों छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं, इसलिए प्रतियोगिता काफी कड़ी होती है।
छात्रों के लिए अंतिम सलाह
परीक्षा नजदीक है, ऐसे में अब समय है फाइनल रिवीजन का। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपनी तैयारी पर ध्यान दें और परीक्षा के दिन शांत दिमाग से पेपर दें। छोटी-छोटी गलतियों से बचना ही सफलता की कुंजी होती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव