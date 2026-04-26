NEET UG 2026 एडमिट कार्ड आज नहीं आ रहा, NTA ने बताई नई तारीख; कब से कर सकेंगे डाउनलोड
NEET UG 2026 एडमिट कार्ड आज नहीं आ रहा है। अब इसे 27 अप्रैल सुबह 10 बजे NTA द्वारा जारी किया जाएगा। यहां जानिए डाउनलोड करने का आसान तरीका।
neet ug 2026 admit card new date: देश के लाखों मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड अब पहले तय तारीख पर नहीं आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने साफ कर दिया है कि हॉल टिकट अब नई तारीख यानी सोमवार 27 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 10 बजे जारी किए जाएंगे। पहले कहा गया था कि एडमिट कार्ड 26 अप्रैल को आएगा, इसलिए रविवार को कई छात्र वेबसाइट पर बार बार चेक करते रहे। लेकिन नई अपडेट आने के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। छात्रों को अब सोमवार सुबह तक इंतजार करना होगा।
क्यों जरूरी है ये अपडेट
एडमिट कार्ड की तारीख में बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इतने बड़े एग्जाम में इसका असर लाखों छात्रों पर पड़ता है। सही समय की जानकारी मिलना जरूरी है ताकि छात्र बिना घबराहट के अपनी तैयारी और प्लानिंग कर सकें। इसका ध्यान रखते हुए NTA ने इस अपडेट के साथ छात्रों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा रखें।
अब छात्रों को क्या करना चाहिए
एडमिट कार्ड आने से ठीक पहले का समय काफी अहम होता है। एजेंसी ने सलाह दी है कि इस आखिरी रविवार को बेकार न जाने दें। छात्र चाहें तो अपने जरूरी टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं या फिर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इससे एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस बना रहता है और टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है।
मानसिक तनाव को कैसे संभालें
NEET जैसे बड़े एग्जाम के पहले तनाव होना आम बात है। लेकिन इसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। NTA ने खास तौर पर मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने को कहा है। अगर कोई छात्र बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है, तो उसे किसी से बात करनी चाहिए। सरकार की Tele MANAS हेल्पलाइन 24 घंटे मुफ्त और गोपनीय काउंसलिंग देती है। यहां बात करना आसान होता है और कई बार सिर्फ अपनी बात शेयर करने से ही मन हल्का हो जाता है।
एग्जाम से पहले ध्यान रखने वाली बातें
एजेंसी ने कुछ जरूरी बातें भी याद दिलाई हैं जो हर छात्र के लिए फायदेमंद हैं। खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। आखिरी समय में नई चीजें पढ़ने की बजाय जो आता है उसी को मजबूत करना बेहतर होता है। पानी पीते रहें, शरीर को हाइड्रेट रखें और नींद पूरी लें। दिमाग जितना साफ रहेगा, एग्जाम में उतना ही बेहतर प्रदर्शन होगा।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें
जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो उसे डाउनलोड करना बेहद आसान रहेगा।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: neet.nta.nic.in
- वहां एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें
- अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करें
- स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें
छात्रों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड में दिए गए सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत सुधार के लिए संपर्क करें।
परीक्षा के अंतिम दिनों की तैयारी
अब जब एग्जाम बिल्कुल करीब है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रिवीजन और कॉन्फिडेंस पर होना चाहिए। हर छात्र के लिए ये समय अपने आप पर भरोसा रखने का होता है। ज्यादा सोचने या घबराने से तैयारी पर असर पड़ सकता है। छोटे छोटे ब्रेक लें, खुद को रिलैक्स रखें और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव