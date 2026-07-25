MBBS Seat : नीट में कम नंबर आए तो क्या मिलेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज? समझिए कैटेगरी वार पूरा गणित
NEET UG 2026 के नतीजों में आपके अंक कम आए हैं या 500 के आस पास हैं तो क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं? आइए जानते हैं कैटेगरी, स्टेट कोटा और काउंसलिंग का पूरा गणित।
NEET UG 2026 Admission: हाल ही में 16 जुलाई को NTA ने जबसे NEET 2026 के नतीजों का ऐलान किया है, तब से देश भर के छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच एक अलग ही हलचल मची हुई है। अगर आप भी उन हजारों छात्रों में शुमार हैं जिनका स्कोर कम है या 500 के आसपास आकर अटक गया है, तो आपके मन में भी यह सवाल उठना एकदम लाजिमी है कि NEET UG 2026 में कम नंबर आए तो क्या मिलेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज? आइए समझते हैं कैटेगरी वार पूरा गणित। दरअसल, 500 अंकों का यह वो जादुई या कहें कि उलझा देने वाला आंकड़ा है जो एक छात्र को उम्मीद और घोर असमंजस के बिल्कुल बीचो-बीच लाकर खड़ा कर देता है। हर साल आसमान छूती कट-ऑफ और भयंकर प्रतिस्पर्धा के बीच यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या इस नंबर पर आपको सफेद कोट और स्टेथोस्कोप नसीब होगा या नहीं।
500 अंकों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज क्या मिलेगा?
देश भर में हर साल मेडिकल की सीटें भले ही थोड़ी-बहुत बढ़ रही हों, लेकिन इसके मुकाबले परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की तादाद और उनके अंकों का स्तर कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। ऐसे दौर में 500 नंबर लाना कोई मामूली बात नहीं है, यह आपकी शानदार मेहनत का सुबूत है। लेकिन क्या यह एक पक्की सरकारी सीट की गारंटी देता है? सच कहा जाए तो, यह पूरी तरह से आपकी कैटेगरी और आपके होम स्टेट के नियमों पर टिका हुआ है। ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) की 15% सीटें और स्टेट कोटा की 85% सीटों का खेल समझे बिना कोई भी सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है।
कैटेगरी के हिसाब से दाखिले का पूरा गुणा-भाग
सामान्य वर्ग: अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो हकीकत को थोड़ा कड़वा घूंट समझकर पीना होगा। आज के वक्त में ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) के तहत एक सरकारी एमबीबीएस सीट पक्की करने के लिए आमतौर पर 610 से 650 से ज्यादा अंकों की दरकार होती है। ऐसे में 500 नंबर पर सामान्य वर्ग के लिए सरकारी एमबीबीएस सीट मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हालांकि, कुछ खास राज्यों में स्टेट कोटा के तहत चमत्कार हो सकता है, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम रहती है।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस: इन दोनों वर्गों में भी कंपटीशन अब जनरल के ही बराबर आ चुका है। 500 के स्कोर पर एआईक्यू के रास्ते सरकारी एमबीबीएस सीट हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। फिर भी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि कुछ राज्यों के स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड में आपके लिए कोई न कोई रास्ता खुल सकता है।
एससी और एसटी वर्ग: यहां तस्वीर काफी बदल जाती है। इन वर्गों के लिए 500 अंक एक बेहद मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्कोर माना जाता है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, तो 500 नंबर पर कई राज्यों में सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिलने की बहुत अच्छी और पक्की संभावना बनती है। बस आपको काउंसलिंग के आखिरी राउंड तक धैर्य बनाकर रखना होगा।
500 के स्कोर पर संभावित कॉलेजों की पूरी फेहरिस्त
फिजिक्स वाला की रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्कोर के इर्द-गिर्द आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, जिनमें -
- SC / ST कैटेगरी (एआईक्यू और स्टेट) 500 अंक एक शानदार स्कोर है। कई राज्यों में स्टेट कोटा या एआईक्यू के जरिए सरकारी एमबीबीएस सीट मिलने की पक्की उम्मीद है।
- डीम्ड यूनिवर्सिटीज (सभी श्रेणियां) भारती विद्यापीठ, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज, कलिंग इंस्टीट्यूट (काउंसलिंग के आधार पर)।
- प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (स्टेट कोटा) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के निजी मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग के जरिए बेहतरीन मौके मिल सकते हैं।
- आयुष कोर्सेज (बीएएमएस / बीएचएमएस) अगर एमबीबीएस नहीं, तो कई बेहतरीन सरकारी बीएएमएस, बीएचएमएस और अन्य आयुष कॉलेजों में आराम से दाखिला मिलने के चांस हैं।
काउंसलिंग में मौजूद बेहतरीन विकल्प
अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं और 500 का स्कोर आपको मायूस कर रहा है, तो रुकिए! अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। मेडिकल क्षेत्र में सिर्फ सरकारी MBBS ही एकमात्र मंजिल नहीं है। आपके पास अभी भी कई शानदार दरवाजे खुले हैं जिन पर आप दस्तक दे सकते हैं:
स्टेट कोटा का सीधा फायदा: भारत में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ मेडिकल की कट-ऑफ बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ी नरम रहती है। अगर आपके पास वहां का डोमिसाइल (स्थाई निवासी प्रमाणपत्र) है, तो स्टेट कोटा आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है।
सेमी-गवर्नमेंट कॉलेज: कई राज्यों में सेमी-गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छी तादाद में मौजूद हैं। इनकी फीस प्योर प्राइवेट कॉलेजों से काफी कम होती है और पढ़ाई का स्तर बहुत शानदार होता है। राज्य की नीतियों और सीट की उपलब्धता के आधार पर यहाँ आपका नंबर आसानी से आ सकता है।
प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज: अगर आपका बजट थोड़ी इजाजत देता है, तो कई प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजों में 500 अंकों पर आराम से दाखिला मिल जाएगा। बस आपको उनकी फीस स्ट्रक्चर, हिडन चार्जेस और काउंसलिंग की तारीखों का पूरा ध्यान रखना होगा।
अन्य मेडिकल कोर्सेज की राह: यह समझना जरूरी है कि मेडिकल प्रोफेशन सिर्फ एलोपैथी तक महदूद नहीं है। डेंटल, आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी बेहतरीन और इज्जतदार करियर मौजूद है। 500 नंबरों पर आपको देश के कई जाने-माने सरकारी कॉलेजों में इन कोर्सेज के लिए दाखिला मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव