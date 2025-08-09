NEET UG 2025 Round 1 Seat Allotment Result not today neet ug counselling update Schedule new NEET UG 2025 : नीट सीट राउंड 1 अलॉटमेंट का रिजल्ट आज नहीं, शेड्यूल फिर बदला, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG 2025 : नीट सीट राउंड 1 अलॉटमेंट का रिजल्ट आज नहीं, शेड्यूल फिर बदला

NEET UG Counselling: नीट यूजी काउंसलिंग के शेड्यूल में एक बार फिर बदलाव हुआ है। एमसीसी ने नीट यूजी 2025 फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 9 अगस्त तक अपनी चॉइस के कोर्स और कॉलेज का चयन कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:59 AM
NEET UG Counselling: नीट यूजी काउंसलिंग के शेड्यूल में एक बार फिर बदलाव हुआ है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी 2025 फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 9 अगस्त तक अपनी चॉइस के कोर्स और कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अब एमसीसी 11 अगस्त को नीट यूजी 2025 राउंड-1 सीट आवंटन का परिणाम जारी करेगी।

एमसीसी ने आधिकारिक नोटिस में कहा है, 'एनआरआई / सीडब्ल्यू उम्मीदवारों से प्राप्त कई अनुरोधों और चल रहे अदालती मामलों के संदर्भ में यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-1 की चॉइस फिलिंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।'

इसके अलावा एसीसी ने ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) के तहत सभी भाग लेने वाले संस्थानों को सलाह दी थी कि वे सीट मैट्रिक्स में दी गई अपनी सीटों की सटीकता को वेरिफाई करें। इस बीच एमसीसी ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए 188 उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी भारतीय से एनआरआई में बदलने की मंजूरी दे दी है। इन उम्मीदवारों को अपने स्कैन किए हुए दस्तावेज 3 अगस्त, 2025 तक ug.nri.mcc@gmail.com पर ईमेल के ज़रिए एमसीसी को जमा करने थे।

राउंड 2

1. स्टेट काउंसलिंग- 19 अगस्त से 29 अगस्त 2025

2. जाॅइन करने की अंतिम तिथि- 4 सितंबर 2025

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन- 5 सितंबर से 6 सितंबर 2025

राउंड 3

1. स्टेट काउंसलिंग- 9 सितंबर से 18 सितंबर 2025

2. जॉइन करने की अंतिम तिथि- 23 सितंबर 2025

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन- 24 सितंबर 2025

स्ट्रे वैकेंसी राउंड

1. स्टेट काउंसलिंग- 26 सितंबर से 29 सितंबर 2025

2. जॉइन करने की अंतिम तिथि- 3 अक्टूबर 2025

मेडिकल यूजी कोर्सेज के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 सितंबर 2025 से होगी।

अहम डॉक्यूमेंट-

1. 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

2. नीट स्कोर कार्ड

3. आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

4. मूल निवास प्रमाण पत्र

5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट (अगर मांगा गया हो तो)

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7. वैध पहचान प्रमाण

8. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

9. स्कैन किये हुए हस्ताक्षर

10. ट्रांसफर सर्टिफिकेट

11. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

