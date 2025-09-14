neet ug 2025 nri quota provisional list round 2 counselling NEET UG 2025: NRI कोटा सीटों के लिए राउंड-2 की प्रोविजनल लिस्ट जारी, कितनों को किया गया शामिल, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG 2025 राउंड-2 काउंसलिंग में एनआरआई कोटा सीटों के लिए MCC ने 495 उम्मीदवारों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद ही अंतिम सीट अलॉटमेंट होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 08:47 PM
NEET UG 2025: NRI कोटा सीटों के लिए राउंड-2 की प्रोविजनल लिस्ट जारी, कितनों को किया गया शामिल

NEET UG 2025: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) 2025 के राउंड-2 काउंसलिंग को लेकर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। MCC ने एनआरआई (Non-Resident Indian) कोटा सीटों के लिए पात्र उम्मीदवारों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है।

इस लिस्ट में कुल 495 उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। इनमें से 144 Priority-1 श्रेणी में आते हैं, जिनमें एनआरआई उम्मीदवार स्वयं और उनके बच्चे शामिल हैं। वहीं, 351 Priority-2 श्रेणी में आते हैं, जिनमें एनआरआई वार्ड्स के पहले और दूसरे दर्जे के रिश्तेदार शामिल किए गए हैं।

सीट अलॉटमेंट का तरीका

MCC के मुताबिक, सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया प्राथमिकता क्रम में होगी। सबसे पहले Priority-1 उम्मीदवारों को सीटें दी जाएंगी, उसके बाद बची हुई सीटें Priority-2 उम्मीदवारों को मिलेंगी।

डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन अनिवार्य

कमेटी ने साफ किया है कि यह लिस्ट सिर्फ प्रोविजनल है। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के समय अपने मूल दस्तावेज़ (NRI स्टेटस प्रूफ, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो कॉलेज को सीट अलॉटमेंट कैंसिल करने का पूरा अधिकार होगा।

गौरतलब है कि MCC ने NEET UG 2025 राउंड-2 काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल भी जारी किया है। उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी।

कहां देखें लिस्ट?

उम्मीदवार MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर NEET UG 2025 राउंड-2 एनआरआई कोटा की प्रोविजनल लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

