NEET काउंसलिंग में Self-Freeze करने वाले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पछताना पड़ेगा

NEET UG 2025 काउंसलिंग में जिन छात्रों ने ‘Self-Freeze’ का विकल्प चुना है, उन्हें वही सीट लेनी होगी। ऐसे छात्र अब अगले किसी भी राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

महाराष्ट्र में MBBS और BDS कोर्सेस में दाखिले की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर है। MHT CET Cell ने NEET UG 2025 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है और काउंसलिंग का पहला राउंड जोरों पर है। इसी बीच एक अहम बात पर छात्रों का ध्यान दिलाना जरूरी कि ‘Self-Freeze’ ऑप्शन चुनने वालों के लिए अब कोई दूसरा मौका नहीं रहेगा।

NEET UG काउंसलिंग में जिन छात्रों को किसी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है और उन्होंने उसे ‘Self-Freeze’ कर दिया है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस सीट को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। अब वे उस कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे और बाकी किसी भी काउंसलिंग राउंड में शामिल नहीं हो सकते।

NEET काउंसलिंग में क्या होता है Self-Freeze? जब किसी छात्र को अलॉटमेंट के दौरान अपनी पसंद की सीट नहीं मिलती लेकिन वह उस सीट को लेकर संतुष्ट है और आगे किसी बेहतर कॉलेज की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, तो वह Self-Freeze का विकल्प चुनता है। इसके बाद उसे उस सीट के लिए ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है और तय तारीख के भीतर कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होता है।

Self-Freeze एक बार चुनने के बाद बदल नहीं सकता। इसका साफ मतलब यह है कि अब छात्र किसी भी CAP Round 2 या 3 में भाग नहीं ले सकेगा, चाहे आगे चलकर बेहतर सीट खाली क्यों न हो जाए। इसलिए छात्रों को यह विकल्प चुनने से पहले पूरी तरह सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए।